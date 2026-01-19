एक्सप्लोरर
2016 के ट्रेड को अंकिता लोखंडे ने भी किया फॉलो, सुशांत सिंह राजपूत को याद कर हुईं इमोशनल, लिख दी ऐसी बात
Ankita Lokhande: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में 10 साल पुरानी तस्वीरें शेयर की. उन्होंने साल 2016 को अपनी लाइफ का सबसे कठिन समय बताया. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर 10 साल पुरानी फोटोज शेयर करने का ट्रेंड तेजी से चल पड़ा है, हर कोई 2016 की तस्वीरें दिखाने में लगा हुआ है. इसी ट्रेंड से जुड़ते हुए टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने साल 2016 को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन दौर बताया. अंकिता की इस पोस्ट के बाद फैंस उन्हें एक्टर सुशांत सिंह राजपुर से भी जोड़ रहे है और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
Published at : 19 Jan 2026 01:18 PM (IST)
