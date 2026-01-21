बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे गए हैं. नितिन नवीन 27 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे. यहां वे पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. इन बैठकों का उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की स्थिति को समझना और पार्टी की ताकत का आकलन करना होगा.

बंगाल के नेताओं से की थी मुलाकात

नितिन नवीन ने मंगलवार (20 जनवरी 2026) को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया. अध्यक्ष चुने जाने से पहले ही वह पश्चिम बंगाल बीजेपी के साथ संपर्क में थे. नामांकन दाखिल करने के बाद सोमवार रात उन्होंने राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, बालुरघाट से सांसद सुकांत मजूमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमिताभ चक्रवर्ती, सुनील बंसल, मंगल पांडे और अमित मालवीय से मुलाकात की थी.

पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य संगठन के सभी स्तरों के नेताओं से मिलने की योजना बना रहे हैं. इन बैठकों में पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को लेकर पार्टी के रुख पर भी चर्चा होने की संभावना है. इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता जॉय प्रकाश मजूमदार ने कहा कि ऐसे दौरों का कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

टीएमसी का नितिन नवीन पर हमला

उन्होंने कहा, 'पहले भी बीजेपी के केंद्रीय नेता यहां आए और चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए. जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि वे संगठन की समीक्षा के लिए दो बार पश्चिम बंगाल आएंगे, लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि बंगाल में बीजेपी की कोई संभावना नहीं है, तो उन्होंने आना बंद कर दिया.

नितिन नवीन ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने, सनातन परंपराओं और आस्था की रक्षा करने और देश को जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से बचाने का भी आह्वान किया.