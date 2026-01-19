एक्सप्लोरर
कश्मीर शूट को लेकर एक्साइटेड है निहारिका चौकसे, बोलीं- ‘अनु-आर्य का प्रपोजल सीन होगा बेहद खास’
Tum Se Tum Tak: जीटीवी शो ‘तुम से तुम तक’ में निहारिका चौकसे कश्मीर शूट को लेकर है बेहद खुश. कहां आने वाले एपिसोड्स में अनु-आर्य का रोमांटिक और इमोशनल प्रपोजल लोग देखेंगे.
जीटीवी का पॉपुलर शो ‘तुम से तुम तक’ इन दिनों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. शो में अनु का मासूम और प्यारा किरदार निभा रहीं निहारिका चौकसे अपनी दमदार एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर रही हैं. हाल ही में शो की टीम ने कश्मीर की खूबसूरत वादियों में शूटिंग की जिसे लेकर निहारिका काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं. उन्होंने न सिर्फ शूटिंग के मजेदार अनुभव शेयर किए बल्कि आने वाले एपिसोड्स में दिखने वाले खास और इमोशनल मोमेंट्स का भी खुलासा किया है.
Published at : 19 Jan 2026 10:54 AM (IST)
