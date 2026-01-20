हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतारक मेहता की बबीता जी की 10 तस्वीरें, एक्ट्रेस का हर लुक देखकर थम जाएंगी निगाहें

तारक मेहता की बबीता जी की 10 तस्वीरें, एक्ट्रेस का हर लुक देखकर थम जाएंगी निगाहें

Munmun Dutta Photos:तारक मेहता की बबीता जी यानि मुनमुन दत्ता एक्टिंग के साथ साथ अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी चर्चा में रहती हैं.उनका हर एक अंदाज फैंस को दीवाना बना देता है. आइए देखते है उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jan 2026 03:46 PM (IST)
Munmun Dutta Photos:तारक मेहता की बबीता जी यानि मुनमुन दत्ता एक्टिंग के साथ साथ अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी चर्चा में रहती हैं.उनका हर एक अंदाज फैंस को दीवाना बना देता है. आइए देखते है उनकी तस्वीरें.

मुमनम दत्ता ने टीवी शो तारक मेहता से खूब सुर्खियां बटोरी. शो में उनका अंदाज हर एक को दीवाना बना गया. वहीं एक्ट्रेस ऑफ स्क्रीन भी अपनी अदाओं से सबको घायल कर देती है. उनका हर एक लुक एकदम खास होता है.

1/10
एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता एक्टिंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिंग रहती है. जहां वो आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लेती हैं.
एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता एक्टिंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिंग रहती है. जहां वो आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लेती हैं.
2/10
तस्वीरों में उनका हर एक लुक बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस होता है, जिसपर फैंस दिल हार बैठते है.
तस्वीरों में उनका हर एक लुक बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस होता है, जिसपर फैंस दिल हार बैठते है.
Published at : 20 Jan 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Munmun Dutta Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

टेलीविजन फोटो गैलरी

