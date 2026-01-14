हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतलाक से बुरी तरह टूट चुकी थीं रश्मि देसाई, अब बोलीं,'प्यार में मैं भी लकी हो सकती हूं

रश्मि देसाई टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. वो आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 06:34 PM (IST)
रश्मि देसाई किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की.

रश्मि देसाई का कहना है कि वो भी प्यार में लक्की हो सकती हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि जब दिल से दिल तक शो खत्म हुआ था. तब उनके जेहन में एक बात बैठ गई थी.
जूम को दिए इंटरव्यू में रश्मि ने कहा कि उनके दिमाग में एक बात बस गई वो ये थी कि वक्त के साथ बहते रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि डिमांड करना ठीक है लेकिन उसमें बहते रहो.
Published at : 14 Jan 2026 06:34 PM (IST)
