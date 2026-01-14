एक्सप्लोरर
दो बच्चों की मां, 48 की उम्र में तीसरी शादी को तैयार है ये एक्ट्रेस?
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक पर अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए राज करने वाली दीपिशिखा नागपाल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.
दीपशिखा नागपाल बेशक इन दिनों टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं. लेकिन, वो बड़े पर्दे पर शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार एक्टर्स के संग काम कर चुकी हैं.
1/7
2/7
Published at : 14 Jan 2026 05:27 PM (IST)
Tags :Deepshikha Nagpal
टेलीविजन
12 Photos
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
टेलीविजन
6 Photos
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' कि मां-बेटी का रीयूनियन, अक्षरा-नायरा ने साथ में जमकर दिए पोज, फोटोज वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
इंडिया
अब 55 देशों में वीजा फ्री घूम सकेंगे भारतीय, पासपोर्ट रैंकिंग में इस नंबर पर इंडिया, PAK-बांग्लादेश कहां?
बॉलीवुड
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह, बोले- उनकी ताकत सत्ता नहीं, संवेदना है
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion