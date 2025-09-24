हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गरबा नाइट के लिए परफेक्ट हैं अवनीत कौर के ये लुक, 10 तस्वीरों से ले टिप्स

गरबा नाइट के लिए परफेक्ट हैं अवनीत कौर के ये लुक, 10 तस्वीरों से ले टिप्स

Avneet Kaur Festive Look: अवनीत कौर की खूबसूरत तस्वीरें उनके स्टाइल और ग्रेस को बखूबी दर्शाती हैं. वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में भी कमाल लगती हैं. उनके कई लुक्स गरबा नाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 11:04 PM (IST)
Avneet Kaur Festive Look: अवनीत कौर की खूबसूरत तस्वीरें उनके स्टाइल और ग्रेस को बखूबी दर्शाती हैं. वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में भी कमाल लगती हैं. उनके कई लुक्स गरबा नाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

अवनीत कौर अपने लुक्स से खूब सुर्खियां बटोरती हैं. उनके कई आउटफिट्स तो गरबा नाइट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं जिनसे आइडिया लेकर आप भी खूबसूरत दिख सकती हैं.

1/10
1/10
फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही हर कोई अपने आउटफिट्स को लेकर एक्साइटेड है और अवनीत ने अपने नए लुक से फैन्स को जबरदस्त इंस्पिरेशन दी है. उन्होंने बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया है, जिसमें उनका ग्रेस और एलिगेंस साफ झलक रहा है.
फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही हर कोई अपने आउटफिट्स को लेकर एक्साइटेड है और अवनीत ने अपने नए लुक से फैन्स को जबरदस्त इंस्पिरेशन दी है. उन्होंने बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया है, जिसमें उनका ग्रेस और एलिगेंस साफ झलक रहा है.
2/10
2/10
उनके लुक में एथनिक टच के साथ मॉडर्न स्टाइल का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, जो हर गरबा नाइट पार्टी में अलग अट्रैक्शन पैदा कर सकता है.
उनके लुक में एथनिक टच के साथ मॉडर्न स्टाइल का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, जो हर गरबा नाइट पार्टी में अलग अट्रैक्शन पैदा कर सकता है.
3/10
3/10
अवनीत कौर ब्लू रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही हैं. उनके लुक में एलिगेंस और ग्रेस साफ नजर आ रहा है.
अवनीत कौर ब्लू रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही हैं. उनके लुक में एलिगेंस और ग्रेस साफ नजर आ रहा है.
4/10
4/10
अवनीत कौर खूबसूरत क्रीम कलर के लहंगे में दिखाई दे रहे है जिसके बॉडर पर फूल बने हुए है मिनिमल ज्वेलरी के साथ उनका लुक काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है.
अवनीत कौर खूबसूरत क्रीम कलर के लहंगे में दिखाई दे रहे है जिसके बॉडर पर फूल बने हुए है मिनिमल ज्वेलरी के साथ उनका लुक काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है.
5/10
5/10
अवनीत कौर येलो कलर के इस लहंगे में खूबसूरत दिखाई दे रहे है. अपने लुक को उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी के साथ पूरा किया है. गरबा के लिए ये एक परफेक्ट लुक हो सकता है.
अवनीत कौर येलो कलर के इस लहंगे में खूबसूरत दिखाई दे रहे है. अपने लुक को उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी के साथ पूरा किया है. गरबा के लिए ये एक परफेक्ट लुक हो सकता है.
6/10
6/10
अवनीत इस व्हाइट ट्रेडिशनल ड्रेस में भी प्यारी दिख रही हैं. हैवी झुमके, बैंगल्स और रिंग्स के साथ उनका लुक काफी हसीन लग रहा है.
अवनीत इस व्हाइट ट्रेडिशनल ड्रेस में भी प्यारी दिख रही हैं. हैवी झुमके, बैंगल्स और रिंग्स के साथ उनका लुक काफी हसीन लग रहा है.
7/10
7/10
एक्ट्रेस इस ग्रीन लहंगे में भी काफी जच रही हैं. अपने लुक को उन्होंने हैवी ईयरिंग्स के साथ कंप्लीट किया है.
एक्ट्रेस इस ग्रीन लहंगे में भी काफी जच रही हैं. अपने लुक को उन्होंने हैवी ईयरिंग्स के साथ कंप्लीट किया है.
8/10
8/10
अवनीत कौर इस पर्पल कलर की ड्रेस में बहुत अच्छी दिख रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और बिंदी उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
अवनीत कौर इस पर्पल कलर की ड्रेस में बहुत अच्छी दिख रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और बिंदी उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
9/10
9/10
लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहने एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने हाथों में बैंगल्स कैरी किए हुए जो उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहने एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने हाथों में बैंगल्स कैरी किए हुए जो उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
10/10
10/10
अवनीत कौर इस वाइब्रेट लहंगे में काफी खूबसूरत पोज देते हुए नजर आ रही हैं. डांडिया नाइट पर आप इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
अवनीत कौर इस वाइब्रेट लहंगे में काफी खूबसूरत पोज देते हुए नजर आ रही हैं. डांडिया नाइट पर आप इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
Published at : 24 Sep 2025 11:04 PM (IST)
Avneet Kaur

Photo Gallery

