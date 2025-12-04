तीसरे और निर्णायक वनडे के लिए Vizag पहुंची टीम इंडिया, कुछ इस अंदाज में दिखे विराट कोहली

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा और निर्णायक वनडे मैच 6 दिसंबर को वाइजैग में खेला जाएगा. सीरीज के अंतिम मुकाबले के लिए टीम इंडिया वाइजैग पहुंच गई है. रांची में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम 17 रन से जीती थी, वहीं रायपुर में 358 रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया को 4 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. अब एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तीसरे मैच के लिए सारे टिकट अभी से बिक गए हैं.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बताया जा रहा है कि इस मुकाबले के लिए सारे टिकट ऑनलाइन उपलब्ध करवाए गए थे, जो कुछ ही देर में बिक गए.

दूसरे वनडे मैच की बात करें तो उसमें भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 358 रनों का स्कोर बनाया था. विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक, जबकि केएल राहुल ने 66 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली थी. इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से 4 विकेट शेष रहते उस मुकाबले को जीत लिया था. दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में भारत के खिलाफ ODI इतिहास में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड बनाया था.

Virat Kohli has arrived at Vizag 🔥 pic.twitter.com/SJAR39yTFO — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 4, 2025

सीरीज बचाने की लड़ाई

पहला वनडे भारत और दूसरा दक्षिण अफ्रीका ने जीता है. अब सीरीज विजेता का फैसला 6 दिसंबर को होगा. 10 साल पहले एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम को अपने ही घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज हारनी पड़ी थी. अब दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर ऐसा कर सकती है. बताते चलें कि वनडे सीरीज के बाद 9 दिसंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने वाली है.

The AURA of Virat Kohli 🥶🔥 pic.twitter.com/e0FsWTp0y2 — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 4, 2025

यह भी पढ़ें:

बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

ROKO से पंगे मत लेना वरना..., रवि शास्त्री ने रोहित-विराट के ODI फ्यूचर पर जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए