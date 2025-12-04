क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'

झारखंड में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, इन अटकलों से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता और राज्य के मंत्री इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने पांच दिनों से सोची समझी रणनीति के तहत अफवाह फैलाकर काम को प्रभावित कर दिया. किसी पदाधिकारी ने काम नहीं किया. अफसरों को लगने लगा कि सरकार बदल जाएगी. उन्होंने साफ किया कि सरकार पांच साल पूरे करेगी. जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो बाज आ जाएं.

बीजेपी का इलाज करने की जरूरत है- इरफान अंसारी

इरफान अंसारी ने ये भी कहा, "हेमंत सोरेन गुरु जी शिबू सोरेन के बेटे हैं. झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, बीजेपी को तड़पाएगा." मंत्री ने आगे कहा, "ऑल इज वेल. मैं डॉक्टर हूं. मैं इलाज कर सकता हूं. सरकार का इलाज करने की आवश्यकता नहीं है. बीजेपी का इलाज करने की जरूरत है, जो मैं करूंगा."

#WATCH | रांची: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, "भाजपा ने 5 दिन यह नैरेटिव सेट किया, राज्य को गुमराह किया कि मुख्यमंत्री झुक गए और भाजपा में शामिल हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। यहां हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है... अगर उन्हें झुकना होता, तो उस समय झुक जाते जब उन्हें जेल ले जाया… pic.twitter.com/pDS6eD7Rnw — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 4, 2025

बीजेपी के हर सवालों का जवाब देंगे- मंत्री

शीतकालीन सत्र से पहले गठबंधन दलों की बैठक के बाद रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "शीतकालीन पर जो रणनीति हमें बनानी थीं, वो बना ली है. बीजेपी के हर सवालों का हम लोग जवाब देंगे. अगर वो पॉजिटिव तरीके से आएंगे तो हम पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे. अगर वो अच्छे प्रश्न लगाएंगे और राज्य के हित में सवाल करेंगे तो हम पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे. मैं बीजेपी से आग्रह करता हूं कि सत्र को चलने दिया जाए."

गांधी परिवार ने भारत-रूस के रिश्ते को मजबूत किया- अंसारी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर उन्होंने कहा, "रूस से भारत का रिश्ता काफी अच्छा रहा है. उस रिश्ते को मजबूत करने का नाम गांधी परिवार ने किया. पुतिन अगर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो राहुल गांधी से भी मिलेंगे, सरकार को नहीं रोकना चाहिए. राजनीति पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए. आप राहुल गांधी को क्यों रोक रहे हैं? जनता ये घमंड ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी."