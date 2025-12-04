शाहरुख खान और काजोल की ऑनस्क्रीन जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद है. ये जोड़ी जब-जब पर्दे पर आई, तब-तब धमाल मचा. इस जोड़ी को साल 1995 में आई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में काफी पसंद किया गया था. यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी. अब इस फिल्म को रिलीज हुए 30 साल हो गए हैं.

शाहरुख खान और काजोल आइकॉनिक पोज देते हुए इस ब्लॉकबस्टर के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया है. दोनों इस पल को लंदन में सेलिब्रेट किया. इसके साथ ही दोनों ने फिल्म से अपने पोज की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया है. यह स्टैच्यू लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में है. बता दें कि पहली बार जब किसी भारतीय फिल्म के लिए यह किया गया. ऐसे में किंग खान ने तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है.

'बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी-छोटी बातें...'

शाहरुख खान ने काजोल के साथ एक कोलाबोरेटिव पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा- 'बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा! आज लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर राज और सिमरन की ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. बेहद खुशी की बात है कि DDLJ पहली भारतीय फिल्म है जिसे सीन्स इन द स्क्वायर ट्रेल में स्टैच्यू से सम्मानित किया गया है. इसे मुमकिन बनाने के लिए यूके के सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद. अगर आप लंदन में हों, तो राज और सिमरन से जरूर मिलें... हमें खुशी होगी कि आप DDLJ के साथ और भी यादें बनाएं.'

View this post on Instagram A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

काजोल-शाहरुख की तस्वीरें वायरल

ब्रॉन्ज स्टैच्यू में शाहरुख और काजोल को फिल्म के एक खास अंदाज में दिखाया गया है. स्टैच्यू का अनावरण करते हुए शाहरुख और काजोल ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं. इस दौरान दोनों के लुक की बात करें तो, शाहरुख काले सूट में बेहद हैंडसम लगे जबकि काजोल नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखाई दीं. अब काजोल-शाहरुख की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

फिल्म के बारे में

आदित्य चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को आज भी दर्शक बेहद चाव से देखते हैं. फिल्म में शाहरुख खान ने राज और काजोल ने सिमरन का रोल प्ले कर दर्शकों के दिलों दिमाग पर छा गई थीं. यह साल 1995 की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. इस फिल्म को मुंबई के मराठा मंदिर थियेटर में सालों तक नियमित रूप से दर्शकों को दिखाई जाती रही. फिल्म का एक बड़ा हिस्सा स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था, जहां के खूबसूरत बैकड्रॉप ने फिल्म की रोमांटिक कहानी को और भी शानदार बना दिया.