रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट पर एक-दूसरे को गले लगाया और गर्मजोशी से अभिवादन किया. पीएम मोदी ने अपने आवास पर पुतिन के लिए डिनर की मेजबानी की. पुतिन के इस दौरे के दौरान डिफेंस डील समेत कई मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद है. ट्रंप के टैरिफ के बाद से वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा बदवाल देखने को मिल रहा है. इस बीच पुतिन ने जी-7 देशों पर तंज कसा और भारत की जमकर तारीफ की.

इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं: पुतिन

भारत दौरे से पहले इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में जी-8 में रूस के शामिल होने वाले सवाल पर पुतिन ने कहा कि वे इस बैठक में जाना पहले की छोड़ चुके थे. रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जी-7 देश खुद को जी-7 क्यों कहते हैं. जी यानी ग्रेट, लेकिन जरा सोचिए आज भारत खरीद शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था है तो फिर क्षमता के लिहाज से यूके या कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है. हालांकि ठीक है उनका अधिकार है खुद को जो कहने चाहें कहें.

पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्था पर पुतिन का बयान

पुतिन ने कहा, "इन देशों (वेस्टर्स) की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक है. उनकी नींव मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है और ये रुझान आगे भी जारी रहेगा क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों के कारण हो रहा है. जर्मनी की बात करें तो वह तीन साल से मंदी का शिकार है. फ्रांस की हालत काफी खराब है और वह भी मंदी के बिल्कुल करीब है. यही स्थिति कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी है."

मोदी-पुतिन के बीच रक्षा सहयोग पर होगी चर्चा

पुतिन की भारत यात्रा के दौरान व्यापार और आर्थिक सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. 2022 में यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू होने के बाद से यह पुतिन की पहली भारत यात्रा है. इस शिखर सम्मेलन में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार और ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा होगी. शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में होने वाली औपचारिक बैठक से पहले रूसी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा.