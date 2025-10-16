हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कच्चा बादाम गर्ल की 10 तस्वीरें, अदाओं से बढ़ा देती हैं इंटरनेट का पारा

कच्चा बादाम गर्ल की 10 तस्वीरें, अदाओं से बढ़ा देती हैं इंटरनेट का पारा

Anjali Arora 10 Photos: 'कच्चा बादाम' फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा आज सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा बन चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल होती है जहां उनका ग्लैमरस अंदाज साफ नजर आता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Anjali Arora 10 Photos: ‘कच्चा बादाम’ फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा आज सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा बन चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल होती है जहां उनका ग्लैमरस अंदाज साफ नजर आता है.

सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा अपनी हर नई तस्वीर से इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं. ‘कच्चा बादाम’ गाने से चर्चा में आईं अंजलि आज खुद एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी ग्लैमरस अदाएं फैंस को दीवाना बना देती हैं. कभी ट्रेडिशनल तो कभी वेस्टर्न लुक में, अंजलि हर अंदाज में कहर ढाती हैं. आइए देखते हैं अंजलि अरोड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्होंने इंटरनेट पर मचाई हलचल.

1/10
अंजलि अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपने डांस वीडियो पोस्ट करके लोकप्रियता हासिल की, खासकर 'कच्चा बादाम' गाने पर उनके वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसके कारण उन्हें
अंजलि अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपने डांस वीडियो पोस्ट करके लोकप्रियता हासिल की, खासकर 'कच्चा बादाम' गाने पर उनके वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसके कारण उन्हें "कच्चा बादाम गर्ल" के नाम से जाना जाने लगा.
2/10
अंजलि कई पंजाबी और हिंदी सॉन्ग वीडियो में दिखाई दी हैं, जिनमें 'टेम्पररी प्यार' और 'आशिक पुराना' जैसे गाने शामिल हैं.
अंजलि कई पंजाबी और हिंदी सॉन्ग वीडियो में दिखाई दी हैं, जिनमें 'टेम्पररी प्यार' और 'आशिक पुराना' जैसे गाने शामिल हैं.
3/10
इसके अलावा अंजलि कंगना रनौत के शो 'लॉक अप' में नजर आईं, जहां वह दूसरी रनर-अप रहीं.
इसके अलावा अंजलि कंगना रनौत के शो 'लॉक अप' में नजर आईं, जहां वह दूसरी रनर-अप रहीं.
4/10
बता दें की अंजलि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है.
बता दें की अंजलि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है.
5/10
अंजलि अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.
अंजलि अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.
6/10
उनकी हर एक तस्वीर फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाती है.
उनकी हर एक तस्वीर फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाती है.
7/10
इस तस्वीर में अंजलि बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी है साथ ही उन्होंने बूट्स भी कैरी की है. अंजलि का ये लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है
इस तस्वीर में अंजलि बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी है साथ ही उन्होंने बूट्स भी कैरी की है. अंजलि का ये लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है
8/10
इस व्हाइट कलर की हाई स्लिट गाउन में अंजली कहर ढा रही हैं. उनका ये कॉन्फिडेंट पोज उन्हें और भी ग्लैमरस बना रहा है.
इस व्हाइट कलर की हाई स्लिट गाउन में अंजली कहर ढा रही हैं. उनका ये कॉन्फिडेंट पोज उन्हें और भी ग्लैमरस बना रहा है.
9/10
इस तस्वीर में अंजलि शिमरी साड़ी पहने नजर आ रही है. मिनिमल मेकअप और कर्ली हेयर्स में वो कमल की दिख रही हैं.
इस तस्वीर में अंजलि शिमरी साड़ी पहने नजर आ रही है. मिनिमल मेकअप और कर्ली हेयर्स में वो कमल की दिख रही हैं.
10/10
इस ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस के अंजली बला की हसीन लग रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स में उनका ये लुक बेहद एलिगेंट नजर आ रहा है.
इस ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस के अंजली बला की हसीन लग रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स में उनका ये लुक बेहद एलिगेंट नजर आ रहा है.
Published at : 16 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Kacha Badam Anjali Arora

Photo Gallery

