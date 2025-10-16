एक्सप्लोरर
कच्चा बादाम गर्ल की 10 तस्वीरें, अदाओं से बढ़ा देती हैं इंटरनेट का पारा
Anjali Arora 10 Photos: ‘कच्चा बादाम’ फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा आज सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा बन चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल होती है जहां उनका ग्लैमरस अंदाज साफ नजर आता है.
सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा अपनी हर नई तस्वीर से इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं. ‘कच्चा बादाम’ गाने से चर्चा में आईं अंजलि आज खुद एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी ग्लैमरस अदाएं फैंस को दीवाना बना देती हैं. कभी ट्रेडिशनल तो कभी वेस्टर्न लुक में, अंजलि हर अंदाज में कहर ढाती हैं. आइए देखते हैं अंजलि अरोड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्होंने इंटरनेट पर मचाई हलचल.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 16 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Tags :Kacha Badam Anjali Arora
टेलीविजन
10 Photos
'गुम है किसी के प्यार में' की सई हो गई हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें जलवा
टेलीविजन
10 Photos
Tv के Top 10 एक्टर्स की लिस्ट आई सामने, तुलसी और अनुपमा को पछाड़ ये हसीना बनीं नंबर वन
टेलीविजन
9 Photos
कभी थी टीवी की क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट, आज हैं स्टाइल आइकन, देखिए कितनी बदल गईं अवनीत कौर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
इंडिया
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion