हिना खान ने पति रॉकी संग लिए सात फेरे, टीवी पर इस अंदाज में की शादी

हिना खान ने पति रॉकी संग लिए सात फेरे, टीवी पर इस अंदाज में की शादी

Hina Khan-Rocky Jaiswal: हाल ही में एक्ट्रेस हिना खान शादी के 5 महीने बाद एक बार फिर से दुल्हन बनी. इस बार उन्होंने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ टीवी पर शादी रचाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 08:29 PM (IST)
Hina Khan-Rocky Jaiswal: हाल ही में एक्ट्रेस हिना खान शादी के 5 महीने बाद एक बार फिर से दुल्हन बनी. इस बार उन्होंने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ टीवी पर शादी रचाई है.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने एक बार फिर शादी के बंधन में बंधकर फैंस को सरप्राइज दे दिया. हिना ने टीवी पर सात फेरे लेते हुए अपने इस खास पल को बेहद खूबसूरती से सेलिब्रेट किया. कपल का यह रोमांटिक वेडिंग सीक्वेंस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां फैंस उनके प्यार भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

1/7
हिना खान ने 13 साल की डेटिंग के बाद 4 जून 2025 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से गुपचुप तरीके से शादी की थी.
हिना खान ने 13 साल की डेटिंग के बाद 4 जून 2025 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से गुपचुप तरीके से शादी की थी.
2/7
इस कपल की वेडिंग न्यूज ने फैन्स को सरप्राइज कर दिया था. वहीं अब शादी के 5 महीने बाद हिना और रॉकी एक बार फिर शादी के जोड़े में दिखें.
इस कपल की वेडिंग न्यूज ने फैन्स को सरप्राइज कर दिया था. वहीं अब शादी के 5 महीने बाद हिना और रॉकी एक बार फिर शादी के जोड़े में दिखें.
3/7
हिना और रॉकी दूसरी बार दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में नजर आए. पति, पत्नी और पंगा के सेट पर दोनों दूसरी बार एक-दूसरे के गले में वरमाला डाली.
हिना और रॉकी दूसरी बार दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में नजर आए. पति, पत्नी और पंगा के सेट पर दोनों दूसरी बार एक-दूसरे के गले में वरमाला डाली.
4/7
रेड साड़ी में हिना बेहद ही खूबसूरत दिखीं. वहीं क्रीम कलर की शेरवानी में रॉकी ने अपने चार्म से फैन्स का दिल जीता.
रेड साड़ी में हिना बेहद ही खूबसूरत दिखीं. वहीं क्रीम कलर की शेरवानी में रॉकी ने अपने चार्म से फैन्स का दिल जीता.
5/7
टेलीविजन पर कपल ने एक बार फिर शादी की रस्में पूरी कीं.
टेलीविजन पर कपल ने एक बार फिर शादी की रस्में पूरी कीं.
6/7
हिना ने रॉकी के लिए तू है तो दिल धड़कता है गाना भी गाया.
हिना ने रॉकी के लिए तू है तो दिल धड़कता है गाना भी गाया.
7/7
हिना के अलावा शो में गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी, रुबीना दिलैक, अविका गौर-मिलिंद चंदवानी ने भी दूसरी बार शादी की रस्में निभाई.
हिना के अलावा शो में गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी, रुबीना दिलैक, अविका गौर-मिलिंद चंदवानी ने भी दूसरी बार शादी की रस्में निभाई.
Published at : 11 Nov 2025 08:29 PM (IST)
Tags :
Rocky Jaiswal Hina Khan Pati Patni Aur Panga

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
Embed widget