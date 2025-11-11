एक्सप्लोरर
हिना खान ने पति रॉकी संग लिए सात फेरे, टीवी पर इस अंदाज में की शादी
Hina Khan-Rocky Jaiswal: हाल ही में एक्ट्रेस हिना खान शादी के 5 महीने बाद एक बार फिर से दुल्हन बनी. इस बार उन्होंने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ टीवी पर शादी रचाई है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने एक बार फिर शादी के बंधन में बंधकर फैंस को सरप्राइज दे दिया. हिना ने टीवी पर सात फेरे लेते हुए अपने इस खास पल को बेहद खूबसूरती से सेलिब्रेट किया. कपल का यह रोमांटिक वेडिंग सीक्वेंस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां फैंस उनके प्यार भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 11 Nov 2025 08:29 PM (IST)
