हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बिग बॉस 19' के लिए इतनी मोटी फीस ले रही थीं अशनूर कौर, 14 हफ्तों में कमा डाले लाखों रुपए

'बिग बॉस 19' के लिए इतनी मोटी फीस ले रही थीं अशनूर कौर, 14 हफ्तों में कमा डाले लाखों रुपए

Ashnoor Kaur Bigg Boss 19 Fees: 'बिग बॉस 19' के फिनाले से पहले अशनूर कौर शो से बाहर हो चुकी हैं. ऐसे में हम आपको ये बात रहे हैं कि वो हर हफ्ते घर के अंदर रहने के लिए कितनी फीस ले रही थी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Ashnoor Kaur Bigg Boss 19 Fees: 'बिग बॉस 19' के फिनाले से पहले अशनूर कौर शो से बाहर हो चुकी हैं. ऐसे में हम आपको ये बात रहे हैं कि वो हर हफ्ते घर के अंदर रहने के लिए कितनी फीस ले रही थी.

टीवी की फेमस एक्ट्रेस अशनूर कौर अब 'बिग बॉस 19' का हिस्सा नहीं है. हालिय़ा वीकेंड के वार में उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. दरअसल अशनूर को तान्या पर हमला करने के लिए घर से बेघर किया गया है. इस खबर से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है और वो सोशल मीडिया पर खूब बवाल भी मचा रहे हैं. लेकिन यहां हम आपको उनकी इविक्शन के बारे में नहीं, बल्कि ये बता रहे हैं कि एक्ट्रेस ने इस शो से 14 हफ्तों में कितनी कमाई की है....

अशनूर कौर टीवी का फेमस चेहरा हैं. इसलिए जागरण हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार अशनूर कौर को शो में रहने के लिए लाखों रुपए की फीस मिल रही थी.
अशनूर कौर टीवी का फेमस चेहरा हैं. इसलिए जागरण हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार अशनूर कौर को शो में रहने के लिए लाखों रुपए की फीस मिल रही थी.
रिपोर्ट के अनुसार अशनूर कौर को इस शो के एक हफ्ते के लिए 6 लाख रुपए की मोटी फीस दी जा रही थी.
रिपोर्ट के अनुसार अशनूर कौर को इस शो के एक हफ्ते के लिए 6 लाख रुपए की मोटी फीस दी जा रही थी.
एक्ट्रेस 'बिग बॉस'के घर में 14 हफ्तों तक रही हैं. ऐसे में बिग बॉस के 19वें सीजन से करीब 84 लाख रुपए की कमाई कर ली है. जोकि एक बड़ा आंकड़ा है.
एक्ट्रेस 'बिग बॉस'के घर में 14 हफ्तों तक रही हैं. ऐसे में बिग बॉस के 19वें सीजन से करीब 84 लाख रुपए की कमाई कर ली है. जोकि एक बड़ा आंकड़ा है.
बता दें कि अशनूर कौर महज 21 साल की है. छोटी सी उम्र में वो टीवी इंडस्ट्री को कई हिट शोज दे चुकी हैं. अब उनकी जर्नी में बिग बॉस का सफर भी जुड़ गया है.
बता दें कि अशनूर कौर महज 21 साल की है. छोटी सी उम्र में वो टीवी इंडस्ट्री को कई हिट शोज दे चुकी हैं. अब उनकी जर्नी में बिग बॉस का सफर भी जुड़ गया है.
बात करें अशनूर कौर की नेटवर्थ की तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस की संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपए है. वो टीवी शो के एक एपिसोड के लिए करीब 40 हजार फीस लेती हैं.
बात करें अशनूर कौर की नेटवर्थ की तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस की संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपए है. वो टीवी शो के एक एपिसोड के लिए करीब 40 हजार फीस लेती हैं.
एक्टिंग के अलावा अशनूर की कमाई का जरिया मॉडलिंग असाइनमेंट्स और सोशल मीडिया भी है. बता दें कि एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर 10.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है.
एक्टिंग के अलावा अशनूर की कमाई का जरिया मॉडलिंग असाइनमेंट्स और सोशल मीडिया भी है. बता दें कि एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर 10.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है.
‘बिग बॉस 19’ में अशनूर कौर के बाहर होने के बाद घर में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, शहबाज, फरहाना भट्ट, मालती चहर, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे बचे हैं.
‘बिग बॉस 19’ में अशनूर कौर के बाहर होने के बाद घर में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, शहबाज, फरहाना भट्ट, मालती चहर, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे बचे हैं.
Published at : 30 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Ashnoor Kaur SALMAN KHAN Bigg Boss 19 Fees

