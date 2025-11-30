एक्सप्लोरर
‘बिग बॉस 19’ के लिए इतनी मोटी फीस ले रही थीं अशनूर कौर, 14 हफ्तों में कमा डाले लाखों रुपए
Ashnoor Kaur Bigg Boss 19 Fees: 'बिग बॉस 19' के फिनाले से पहले अशनूर कौर शो से बाहर हो चुकी हैं. ऐसे में हम आपको ये बात रहे हैं कि वो हर हफ्ते घर के अंदर रहने के लिए कितनी फीस ले रही थी.
टीवी की फेमस एक्ट्रेस अशनूर कौर अब 'बिग बॉस 19' का हिस्सा नहीं है. हालिय़ा वीकेंड के वार में उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. दरअसल अशनूर को तान्या पर हमला करने के लिए घर से बेघर किया गया है. इस खबर से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है और वो सोशल मीडिया पर खूब बवाल भी मचा रहे हैं. लेकिन यहां हम आपको उनकी इविक्शन के बारे में नहीं, बल्कि ये बता रहे हैं कि एक्ट्रेस ने इस शो से 14 हफ्तों में कितनी कमाई की है....
Published at : 30 Nov 2025 01:21 PM (IST)
