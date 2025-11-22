हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' की 7 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप

दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' की 7 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप

ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी की बहू आलिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली कृष्णा मुखर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 05:09 PM (IST)
ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी की बहू आलिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली कृष्णा मुखर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

कृष्णा मुखर्जी फिलहाल किसी सीरियल में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपने ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस को एंटरटेन करती हैं.

1/7
कृष्णा मुखर्जी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड चिराग बाटलीवाला संग शादी की है.
कृष्णा मुखर्जी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड चिराग बाटलीवाला संग शादी की है.
2/7
कृष्णा रियल लाइफ में हद से ज्यादा ग्लैमरस हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर बिकिनी में अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
कृष्णा रियल लाइफ में हद से ज्यादा ग्लैमरस हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर बिकिनी में अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
3/7
कृष्णा को बिकिनी में देख जहां उनके फैंस उनकी तारीफ करते हैं.वहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं और सोशल मीडिया पर खरी-खोटी सुनाते हैं.
कृष्णा को बिकिनी में देख जहां उनके फैंस उनकी तारीफ करते हैं.वहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं और सोशल मीडिया पर खरी-खोटी सुनाते हैं.
4/7
हालांकि, कृष्णा को कोई कुछ भी कहे उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.एक्ट्रेस अपनी शर्तों पर और बेबाक अंदाज में जिंदगी जीना पसंद करती हैं.
हालांकि, कृष्णा को कोई कुछ भी कहे उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.एक्ट्रेस अपनी शर्तों पर और बेबाक अंदाज में जिंदगी जीना पसंद करती हैं.
5/7
कृष्णा ने अपने करियर में ये है मोहब्बतें के अलावा कई पॉपुलर टीवी शोज में काम किया है. उन्हीं में से एक नागिन 5 भी है.
कृष्णा ने अपने करियर में ये है मोहब्बतें के अलावा कई पॉपुलर टीवी शोज में काम किया है. उन्हीं में से एक नागिन 5 भी है.
6/7
नागिन 5 में कृष्णा मुखर्जी को भी नागिन की भूमिका में देखा गया था. एक्ट्रेस शो में सुरभि चंदना और शरद मल्होत्रा की बेटी बनी थीं.
नागिन 5 में कृष्णा मुखर्जी को भी नागिन की भूमिका में देखा गया था. एक्ट्रेस शो में सुरभि चंदना और शरद मल्होत्रा की बेटी बनी थीं.
7/7
कृष्णा मुखर्जी के इंस्टाग्राम पर 2.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं,जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं.
कृष्णा मुखर्जी के इंस्टाग्राम पर 2.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं,जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं.
Published at : 22 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
Divyanka Tripathi Krishna Mukherjii

टेलीविजन फोटो गैलरी

