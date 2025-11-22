एक्सप्लोरर
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' की 7 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप
ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी की बहू आलिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली कृष्णा मुखर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
कृष्णा मुखर्जी फिलहाल किसी सीरियल में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपने ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस को एंटरटेन करती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Nov 2025 05:09 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप
टेलीविजन
7 Photos
इंडियाज गॉट टैलेंट में प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 120 किलो वजन, मलाइका अरोड़ा के उड़े होश
टेलीविजन
7 Photos
ब्लैक बिकिनी में जेनिफर विंगेट ने दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख दिल हार बैठेंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप
टेलीविजन
7 Photos
इंडियाज गॉट टैलेंट में प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 120 किलो वजन, मलाइका अरोड़ा के उड़े होश
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion