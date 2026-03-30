स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है

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Ruhaanika Dhawan Photos: एक्ट्रेस रुहानिका धवन का लेटेस्ट साड़ी लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मरून साड़ी, ग्लोइंग मेकअप और गोल्डन ज्वेलरी में उनका अंदाज बेहद क्लासी नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Ruhaanika Dhawan Photos: एक्ट्रेस रुहानिका धवन का लेटेस्ट साड़ी लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मरून साड़ी, ग्लोइंग मेकअप और गोल्डन ज्वेलरी में उनका अंदाज बेहद क्लासी नजर आ रहा है.

सीरियल 'ये है मोहब्बतें' से पहचान बनाने वाली रुहानिका धवन अब अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में रुहानिका ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस है. ट्रेडिशनल साड़ी में उनका अंदाज और मैचिंग ज्वेलरी फैंस को खूब पसंद आ रही है.

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रुहानिका ने मरून रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिसका गोल्डन बॉर्डर इसे क्लासी लुक दे रहा है. साड़ी का फॉल और ड्रेपिंग स्टाइल बहुत एलिगेंट है, जो उनके पूरे लुक को रॉयल बना रहा है.
रुहानिका ने मरून रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिसका गोल्डन बॉर्डर इसे क्लासी लुक दे रहा है. साड़ी का फॉल और ड्रेपिंग स्टाइल बहुत एलिगेंट है, जो उनके पूरे लुक को रॉयल बना रहा है.
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उन्होंने साड़ी के साथ स्ट्रैपलेस ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक को मॉडर्न टच देता है. ब्लाउज का डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव हैं, जो उनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है.
उन्होंने साड़ी के साथ स्ट्रैपलेस ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक को मॉडर्न टच देता है. ब्लाउज का डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव हैं, जो उनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है.
Published at : 30 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Television Ruhaanika Dhawan

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