स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है

रुहानिका ने मरून रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिसका गोल्डन बॉर्डर इसे क्लासी लुक दे रहा है. साड़ी का फॉल और ड्रेपिंग स्टाइल बहुत एलिगेंट है, जो उनके पूरे लुक को रॉयल बना रहा है.