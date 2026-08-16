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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपेट क्लिनिक के बाहर रोते दिखे आमिर खान के बेटे, किरण राव भी आईं नजर

पेट क्लिनिक के बाहर रोते दिखे आमिर खान के बेटे, किरण राव भी आईं नजर

आमिर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में आमिर खान को उनके बेटे आजाद और एक्स वाइफ किरण के साथ दिखे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Aug 2026 09:56 AM (IST)
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सुपरस्टार आमिर खान को हाल ही में पेट क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान आमिर खान काफी परेशान दिखे. आमिर के साथ उनके छोटे बेटे आजाद और एक्स वाइफ किरण राव भी नजर आईं. आमिर खान हाथ में पेट कैरियर लिए दिखे. वहीं आमिर के बेटे आजाद रोते हुए नजर आए.

रोते दिखे आमिर के बेटे
वीडियो में देखा जा सकता है कि आमिर हाथ में पेट कैरियर लिए नजर आए. वहीं पीछे आजाद रोते नजर आए. वो टी-शर्ट से आंसू पोंछते दिखे. वहीं किरण भी उदास दिखीं. खबरें हैं कि आमिर खान का पेट बीमार है. इसी लिए वो परेशान थे और आजाद रो रहा था. हालांकि, आमिर ने इसे लेकर कुछ रिएक्ट नहीं किया है.

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आमिर खान की पर्सनल लाइफ

बता दें कि आजाद आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण के बेटे हैं. आमिर और किरण 2001 में मिले थे. फिल्म लगान में उन्होंने साथ काम किया था. इसके बाद उन्होंने 2005 में शादी कर ली थी. आमिर और किरण की शादी 16 साल चली थी. दोनों ने तलाक ले लिया. आमिर और किरण ने 2011 में आजाद का सेरोगेसी के जरिए वेलकम किया था. 

 
 
 
 
 
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किरण से पहले आमिर ने रीना दत्ता संग शादी की थी. रीना और आमिर के दो बच्चे आयरा और जुनैद हैं. दोनों की शादी भी 16 साल चली थी. उन्होंने तलाक ले लिया था. अब आमिर ने तीसरी शादी कर ली है. आमिर और गौरी ने 5 जुलाई 2026 को शादी की थी. उन्होंने रजिस्टर मैरिज की थी. इस शादी में घरवाले और करीबी दोस्त ही नजर आए थे. उनकी शादी काफी खबरों में रही. 61 साल की उम्र में आमिर तीसरी शादी की वजह से ट्रोल भी हुए थे.

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2013 में आमिर खान के बेटे आजाद के बारे में बात की थी. आमिर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा था, 'आजाद हम दोनों का मिक्स है. उसकी आंखें, चेहरे का ऊपर का हिस्सा मेरे जैसा है और मुंह किरण के जैसा है. उसके नेचर की बात करें  तो वो भी कॉम्बिनेशन है. उसे कुछ क्वालिटी मुझसे मिली है और कुछ किरण से. उसे दूसरों का ख्याल रखने का गुण मुझसे मिला है. वो ज्यादातर मेरी तरह ख्यालों में डूबा रहता है. लेकिन उसके पास किरण की तरह दिल जीतने वाली मुस्कान है.'

आमिर खान की फिल्म

वर्क फ्रंट पर आमिर खान की फिल्म 'बंटवारा 1947' थिएटर में लगी है. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं. वहीं प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म को राजकुमार संतोषी ने बनाया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 5.75 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Aug 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Azad
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