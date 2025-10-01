हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगोल्डन साड़ी में देवोलीना भट्टाचार्जी का ट्रेडिशनल लुक, बेटे और पति संग दुर्गा पूजा पंडाल में आईं नजर

गोल्डन साड़ी में देवोलीना भट्टाचार्जी का ट्रेडिशनल लुक, बेटे और पति संग दुर्गा पूजा पंडाल में आईं नजर

Devoleena Durga Outing: अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी अपने पति और बच्चे के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं और ट्रेडिशनल लुक मे खुशी के साथ पूजा का आनंद लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 03:39 PM (IST)
Devoleena Durga Outing: अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी अपने पति और बच्चे के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं और ट्रेडिशनल लुक मे खुशी के साथ पूजा का आनंद लिया.

अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी, जिन्हें टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में अपने किरदार गोपी बहू के लिए खूब पॉपुलैरिटी मिली, हाल ही में अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं. इस खास मौके पर उन्होंने गोल्डन साड़ी पहनकर अपने ट्रेडिशनल लुक को पेश किया और पति व बेटे के साथ त्योहार का आनंद लिया.

1/7
टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी, जिन्हें टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में अपने किरदार गोपी बहू के लिए खूब पॉपुलैरिटी मिली, हाल ही में अपने पति और छोटे बेटे के साथ दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंचीं.
टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी, जिन्हें टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में अपने किरदार गोपी बहू के लिए खूब पॉपुलैरिटी मिली, हाल ही में अपने पति और छोटे बेटे के साथ दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंचीं.
2/7
इस खास मौके पर देवोलीना ने गोल्डन कलर की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने बेहद सिंपल और एलिगेंट अंदाज में कैरी किया. उनके गले में गोल्डन चोकर नेकलेस, कानों में मैचिंग झुमके और माथे पर छोटी बिंदी ने उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना दिया.
इस खास मौके पर देवोलीना ने गोल्डन कलर की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने बेहद सिंपल और एलिगेंट अंदाज में कैरी किया. उनके गले में गोल्डन चोकर नेकलेस, कानों में मैचिंग झुमके और माथे पर छोटी बिंदी ने उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खूबसूरत बना दिया.
3/7
तस्वीरों में देवोलीना की पूरी फैमिली माँ दुर्गा की ग्रैंड मूति॔ के सामने खड़ा होकर पूजा का आनंद लेते हुए नजर आया. पंडाल चारों तरफ रंग-बिरंगी सजावट, फूल-माला और रोशनी से सजा हुआ हैं, जिससे पूरे माहौल में त्योहार की रौनक और मैग्नीफिकैनट लग रही थी.
तस्वीरों में देवोलीना की पूरी फैमिली माँ दुर्गा की ग्रैंड मूति॔ के सामने खड़ा होकर पूजा का आनंद लेते हुए नजर आया. पंडाल चारों तरफ रंग-बिरंगी सजावट, फूल-माला और रोशनी से सजा हुआ हैं, जिससे पूरे माहौल में त्योहार की रौनक और मैग्नीफिकैनट लग रही थी.
4/7
इस खास अवसर पर देवोलीना और उनका परिवार श्रद्धा और प्रेम के साथ दुर्गा मां की पूजा में लीन हैं. यह दृश्य न केवल फैमिली खुशी और आस्था को दर्शाता है, बल्कि दुर्गा पूजा की मैग्निफिसन्स, आनंद और त्योहार के रंग को भी खूबसूरती से पेश करता है.
इस खास अवसर पर देवोलीना और उनका परिवार श्रद्धा और प्रेम के साथ दुर्गा मां की पूजा में लीन हैं. यह दृश्य न केवल फैमिली खुशी और आस्था को दर्शाता है, बल्कि दुर्गा पूजा की मैग्निफिसन्स, आनंद और त्योहार के रंग को भी खूबसूरती से पेश करता है.
5/7
सोशल मीडिया पर फैंस ने इस ट्रेडिशनल झलक की खूब तारीफ की और देवोलीना की साड़ी व ट्रेडिशनल लुक को खूब अप्रिशिएट किया.
सोशल मीडिया पर फैंस ने इस ट्रेडिशनल झलक की खूब तारीफ की और देवोलीना की साड़ी व ट्रेडिशनल लुक को खूब अप्रिशिएट किया.
6/7
देवोलीना की तसवीर देख कई यूजर्स ने लिखा कि परिवार के साथ उनका यह पंडाल हॉपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा. यह तस्वीरें न केवल उनके फैशन सेंस को दिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि देवोलीना अपने फैमिली के साथ त्योहारों में कितना इंजॉय करती हैं.
देवोलीना की तसवीर देख कई यूजर्स ने लिखा कि परिवार के साथ उनका यह पंडाल हॉपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा. यह तस्वीरें न केवल उनके फैशन सेंस को दिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि देवोलीना अपने फैमिली के साथ त्योहारों में कितना इंजॉय करती हैं.
7/7
देवोलीना जो टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में गुपी बहू के किरदार से फेमस हुईं, हाल ही में फैमिली और प्रोफेशनल फ्रंट पर एक्टिव हैं. उन्होंने लाफ्टर शेफ्स 2 में भाग लिया और हाल ही मे फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान में नजर आई. देवोलीना अपने परिवार और करियर के बीच बैलेंस बनाए रखते हुए फैंस के बीच फेवरेट बनी हुई हैं.
देवोलीना जो टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में गुपी बहू के किरदार से फेमस हुईं, हाल ही में फैमिली और प्रोफेशनल फ्रंट पर एक्टिव हैं. उन्होंने लाफ्टर शेफ्स 2 में भाग लिया और हाल ही मे फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान में नजर आई. देवोलीना अपने परिवार और करियर के बीच बैलेंस बनाए रखते हुए फैंस के बीच फेवरेट बनी हुई हैं.
Published at : 01 Oct 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Devoleena Bhattacharjee Saath Nibhaana Saathiya Shanwaz Shaikh

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर, नहीं देखीं होंगी एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर
यूटिलिटी
मुख्यमंत्री के यहां नहीं सुनी जा रही शिकायत तो राज्यपाल को कैसे कर सकते हैं शिकायत, कैसे कर सकते हैं मुलाकात
मुख्यमंत्री के यहां नहीं सुनी जा रही शिकायत तो राज्यपाल को कैसे कर सकते हैं शिकायत, कैसे कर सकते हैं मुलाकात
जनरल नॉलेज
Silver Investment: कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
हेल्थ
48 घंटे से बना हुआ है बुखार तो न करें नजरअंदाज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह वायरस
48 घंटे से बना हुआ है बुखार तो न करें नजरअंदाज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह वायरस
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget