एक्सप्लोरर
गोल्डन साड़ी में देवोलीना भट्टाचार्जी का ट्रेडिशनल लुक, बेटे और पति संग दुर्गा पूजा पंडाल में आईं नजर
Devoleena Durga Outing: अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी अपने पति और बच्चे के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं और ट्रेडिशनल लुक मे खुशी के साथ पूजा का आनंद लिया.
अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी, जिन्हें टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में अपने किरदार गोपी बहू के लिए खूब पॉपुलैरिटी मिली, हाल ही में अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं. इस खास मौके पर उन्होंने गोल्डन साड़ी पहनकर अपने ट्रेडिशनल लुक को पेश किया और पति व बेटे के साथ त्योहार का आनंद लिया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Oct 2025 03:39 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
गोल्डन साड़ी में देवोलीना भट्टाचार्जी का ट्रेडिशनल लुक, बेटे और पति संग दुर्गा पूजा पंडाल में आईं नजर
टेलीविजन
7 Photos
बालिका से वधू तक... मिलिंद से शादी के बाद अविका ने शेयर की पहली तस्वीर, फैंस बोले- 'नजर न लगे'
टेलीविजन
7 Photos
टीवी पर काम करना है मुश्किल, एक्टर बोले- 'पर्सनल लाइफ की परेशानियां समझ ही नहीं आती'
टेलीविजन
10 Photos
कारण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, ग्लैमरस अदाओं से बिखेरती हैं हुस्न का जलवा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion