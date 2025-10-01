गोल्डन साड़ी में देवोलीना भट्टाचार्जी का ट्रेडिशनल लुक, बेटे और पति संग दुर्गा पूजा पंडाल में आईं नजर

देवोलीना जो टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में गुपी बहू के किरदार से फेमस हुईं, हाल ही में फैमिली और प्रोफेशनल फ्रंट पर एक्टिव हैं. उन्होंने लाफ्टर शेफ्स 2 में भाग लिया और हाल ही मे फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान में नजर आई. देवोलीना अपने परिवार और करियर के बीच बैलेंस बनाए रखते हुए फैंस के बीच फेवरेट बनी हुई हैं.