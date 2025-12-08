टीवी की संस्कारी बहू के ग्लैमरस लुक्स, 10 फोटोज में देखें 'नायरा' की खूबसूरती

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की संस्कारी बहू के ग्लैमरस लुक्स, 10 फोटोज में देखें 'नायरा' की खूबसूरती

Shivangi Joshi Pics: टीवी की संस्कारी बहू नायरा रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस है. अक्सर उनके लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा रहती हैं. इसी बीच आइए देखते हैं उनके ये ग्लैमरस लुक्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 05:02 PM (IST)
टीवी की संस्कारी बहू के तौर पर घर-घर में पहचान बनाने वाली शिवांगी जोशी उर्फ ‘नायरा’ हमेशा से अपनी मासूमियत और लुक्स के लिए पसंद की गई हैं. लेकिन रियल लाइफ में शिवांगी का ग्लैमरस अंदाज उनके ऑन-स्क्रीन अवतार से बिल्कुल अलग और बेहद स्टाइलिश नजर आता है. सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है और फैन्स उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते.

टीवी के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में शिवांगी जोशी ने नायरा का रोल निभाकर घर घर में अपनी पहचान बनाई है.
उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लाखों दिलों को जीता. शो में उनके सादगी भरे अंदाज को भी दर्शकों के खूब सहारा.
वहीं बता दें कि टीवी को ये संस्कारी बहू रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस हैं.
शिवांगी सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. जहां फैंस उनकी खूबसूरती और लुक्स को जमकर तारीफ करते हैं.
इस फोटो में शिवांगी बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. उनके लुक को बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की हाई स्लिट कट ड्रेस पहनी है. उन्होंने अपने इस लुक और भी ग्रेसफुल बनाने के लिए सटल मेकअप किया है और कर्ली हेयर रखे हैं. उनका ये लुक काफी ग्लैमरस है.
इस ग्रीन कलर के आउटफिट में एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं. उन्होंने मरमेड स्कर्ट पहनी है जिसके साथ उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है. लुक को और भी अट्रेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स भी पहने. लाइट मेकअप और बन बनाकर एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट किया.
एक्ट्रेस का ये लुक बेहद ही खास है. उन्होंने हाई स्लिट कट मरमेड स्कर्ट पहनी है साथ ही ब्लाउज कैरी किया. अपने इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाने के लिए उन्होंने सटल मेकअप किया और ओपन हेयर रखे.
इस फोटो में एक्ट्रेस रेड कलर की स्टाइलिश ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मैचिंग हील्स भी कैरी की. उन्होंने अपने मेकअप को सटल रखा है और बन हेयरस्टाइल बनाई है, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
एक्ट्रेस का ये लुक काफी मॉडर्न है. ग्रीन कलर का हाई स्लित कट गाउन पहना है, जिसमें वो बला की हसीन दिख रही हैं. आपके इस लुक में और चमक लाने के लिए एक्ट्रेस ने सटल मेकअप किया है और हेयर स्टाइल बनाई है.
इस रेड कलर की ड्रेस में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उनका ये अंदाज और कॉन्फिडेंट पोज उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है.
Published at : 08 Dec 2025 05:02 PM (IST)
