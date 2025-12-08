एक्सप्लोरर
टीवी की संस्कारी बहू के ग्लैमरस लुक्स, 10 फोटोज में देखें 'नायरा' की खूबसूरती
Shivangi Joshi Pics: टीवी की संस्कारी बहू नायरा रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस है. अक्सर उनके लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा रहती हैं. इसी बीच आइए देखते हैं उनके ये ग्लैमरस लुक्स.
टीवी की संस्कारी बहू के तौर पर घर-घर में पहचान बनाने वाली शिवांगी जोशी उर्फ ‘नायरा’ हमेशा से अपनी मासूमियत और लुक्स के लिए पसंद की गई हैं. लेकिन रियल लाइफ में शिवांगी का ग्लैमरस अंदाज उनके ऑन-स्क्रीन अवतार से बिल्कुल अलग और बेहद स्टाइलिश नजर आता है. सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है और फैन्स उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 08 Dec 2025 05:02 PM (IST)
टेलीविजन
