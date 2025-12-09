हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPrem Chopra: कितनी खतरनाक बीमारी है सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस, जिससे जूझ रहे प्रेम चोपड़ा?

Prem Chopra: कितनी खतरनाक बीमारी है सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस, जिससे जूझ रहे प्रेम चोपड़ा?

Prem Chopra Health; दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को गंभीर कंजेशन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. चलिए आपको बताते हैं कि सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस की बीमारी कितनी खतरनाक है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Dec 2025 01:02 PM (IST)
Aortic Stenosis Symptoms: अभिनेता प्रेम चोपड़ा को गंभीर कंजेशन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और वह अब घर पर आराम कर रहे हैं. उ उनके दामाद और अभिनेता शरमन जोशी ने उनकी हेल्थ पर अपडेट साझा किया है. शरमन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया कि प्रेम चोपड़ा को गंभीर ऑर्टिक स्टेनोसिस की समस्या थी.  डॉक्टरों ने उनका टीएवीआई प्रोसीजर किया, जिसमें बिना ओपन-हार्ट सर्जरी के एऑर्टिक वाल्व को ठीक किया जाता है. यह प्रक्रिया सफल रही और अब प्रेम चोपड़ा धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ऑर्टिक स्टेनोसिस की समस्या कितनी खतरनाक है?.

ऑर्टिक स्टेनोसिस की समस्या

नवंबर की शुरुआत में प्रेम चोपड़ा को सीने में भराव की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. करीब एक हफ्ते बाद, 15 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें पहले से हार्ट से जुड़ी समस्या है और इसके साथ ही वायरल व फेफड़ों का इंफेक्शन भी हो गया था. हालांकि डॉक्टरों ने यह साफ किया कि उनकी हालत कभी भी क्रिटिकल नहीं थी. डॉक्टरों का कहना था कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से रिकवरी में समय लगता है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी.

कितना खतरनाक है ऑर्टिक स्टेनोसिस की समस्या

American Heart Association के अनुसार, एओर्टिक स्टेनोसिस एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा हार्ट रोग है, जिसमें हार्ट का ऑर्टिक वाल्व इतना संकरा हो जाता है कि शरीर तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता. यह स्थिति अनट्रीटेड रहने पर हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट तक का कारण बन सकती है.

कितना खतरनाक?

  • दिल की मांसपेशी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है
  • शरीर तक खून व ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है
  • हार्ट फेल्योर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है
  • गंभीर मामलों में अचानक जान जाने का जोखिम रहता है
  • उम्रदराज मरीजों में रिकवरी और भी धीमी हो जाती है

सबसे अहम है समय पर डायग्नोसिस, क्योंकि अगर सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस का इलाज न मिले तो मृत्यु का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 09 Dec 2025 12:09 PM (IST)
