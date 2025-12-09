एक्सप्लोरर
तान्या मित्तल कौन हैं? बिग बॉस में धुरंधरों के बीच मचाया तहलका, करोड़ों में नेटवर्थ
Who Is Tanya Mittal: बिग बॉस 19 खत्म हो गया है मगर ये सीजन एक इंसान के लिए बहुत बढ़िया रहा है और वो हैं तान्या मित्तल. तान्या को इस शो से बहुत पॉपुलैरिटी मिली है और वो हर जगह छा गई हैं.
बिग बॉस 19 के बाद से तान्या मित्तल हर जगह छा गई हैं. उनकी साड़ियों से लेकर बिजनेस तक के बारे में हर जगह बातें हो रही हैं. शो में ही उन्हें एक सीरियल भी ऑफर हो गया है. आइए आपको तान्या की नेटवर्थ से लेकर बिजनेस तक के बारे में बताते हैं.
