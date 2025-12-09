हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तान्या मित्तल कौन हैं? बिग बॉस में धुरंधरों के बीच मचाया तहलका, करोड़ों में नेटवर्थ

तान्या मित्तल कौन हैं? बिग बॉस में धुरंधरों के बीच मचाया तहलका, करोड़ों में नेटवर्थ

Who Is Tanya Mittal: बिग बॉस 19 खत्म हो गया है मगर ये सीजन एक इंसान के लिए बहुत बढ़िया रहा है और वो हैं तान्या मित्तल. तान्या को इस शो से बहुत पॉपुलैरिटी मिली है और वो हर जगह छा गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Who Is Tanya Mittal: बिग बॉस 19 खत्म हो गया है मगर ये सीजन एक इंसान के लिए बहुत बढ़िया रहा है और वो हैं तान्या मित्तल. तान्या को इस शो से बहुत पॉपुलैरिटी मिली है और वो हर जगह छा गई हैं.

बिग बॉस 19 के बाद से तान्या मित्तल हर जगह छा गई हैं. उनकी साड़ियों से लेकर बिजनेस तक के बारे में हर जगह बातें हो रही हैं. शो में ही उन्हें एक सीरियल भी ऑफर हो गया है. आइए आपको तान्या की नेटवर्थ से लेकर बिजनेस तक के बारे में बताते हैं.

1/8
बिग बॉस 19 की टॉप 4 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अपनी अलग पहचान बना ली है. विनर का ताज बेशक गौरव खन्ना के सिर पर सजा है लेकिन तान्या मित्तल ने लोगों का दिल जीत लिया है.
बिग बॉस 19 की टॉप 4 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अपनी अलग पहचान बना ली है. विनर का ताज बेशक गौरव खन्ना के सिर पर सजा है लेकिन तान्या मित्तल ने लोगों का दिल जीत लिया है.
2/8
तान्या मित्तल एक एंटरप्रेन्योर हैं. वो एक ट्रैवल और स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर भी हैं. उन्होंने 19 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था और अब करोड़ों की मालकिन बन गई हैं.
तान्या मित्तल एक एंटरप्रेन्योर हैं. वो एक ट्रैवल और स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर भी हैं. उन्होंने 19 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था और अब करोड़ों की मालकिन बन गई हैं.
3/8
अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाली तान्या 12वीं की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज गई थीं मगर वहां बीच में ही छोड़कर आ गई थीं. कॉलेज से वापस आने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया था.
अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाली तान्या 12वीं की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज गई थीं मगर वहां बीच में ही छोड़कर आ गई थीं. कॉलेज से वापस आने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया था.
4/8
जब तान्या ने अपने घरवालों को बताया था कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो फैमिली हैरान रह गई थी. मगर उन्होंने अपना बिजनेस किया और सक्सेसफुल भी साबित हुई.
जब तान्या ने अपने घरवालों को बताया था कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो फैमिली हैरान रह गई थी. मगर उन्होंने अपना बिजनेस किया और सक्सेसफुल भी साबित हुई.
5/8
2018 में तान्या ने मिस एशिया टूरिज्म का खिताब जीता था. तान्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया था कि वो बुरी लगती हैं. जिसके बाद तान्या ने खुद पर काम किया था और सुंदर बन गई थीं.
2018 में तान्या ने मिस एशिया टूरिज्म का खिताब जीता था. तान्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया था कि वो बुरी लगती हैं. जिसके बाद तान्या ने खुद पर काम किया था और सुंदर बन गई थीं.
6/8
तान्या मित्तल साड़ियों का बिजनेस करती हैं. उनकी रेडी टू वियर साड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं.
तान्या मित्तल साड़ियों का बिजनेस करती हैं. उनकी रेडी टू वियर साड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं.
7/8
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक तान्या मित्तल की नेटवर्थ करीब 2 करोड़ है और वो महीने का 6 लाख के करीब कमाती हैं.
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक तान्या मित्तल की नेटवर्थ करीब 2 करोड़ है और वो महीने का 6 लाख के करीब कमाती हैं.
8/8
बता दें बिग बॉस 19 में ही तान्या मित्तल को एकता कपूर ने शो ऑफर किया है. उन्होंने घर से बाहर आने के बाद IANS को दिए इंटरव्यू में कहा- मेरा राहू बहुत अच्छा चल रहा है. जो भी फिल्में और प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, उन्हें मैं जरूर करूंगी. मुझे लगता है कि मेरा करियर अच्छा होने वाला है.
बता दें बिग बॉस 19 में ही तान्या मित्तल को एकता कपूर ने शो ऑफर किया है. उन्होंने घर से बाहर आने के बाद IANS को दिए इंटरव्यू में कहा- मेरा राहू बहुत अच्छा चल रहा है. जो भी फिल्में और प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, उन्हें मैं जरूर करूंगी. मुझे लगता है कि मेरा करियर अच्छा होने वाला है.
Published at : 09 Dec 2025 12:23 PM (IST)
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
इंडिया
IndiGo Pilot Viral Video: इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
वीडियोज

Anantnag के जंगलों में NIA का सर्च ऑपरेशन, आरोपी जासिर बिलाल वानी को भी ले गई है NIA
Lucknow Breaking: प्रदेशभर से गायब हुए 545 से ज्यादा सफाईकर्मियों, ATS ने नगर निगम से मांगा ब्योरा
Indigo Crisis: सभी एयरलाइंस के साथ उड्डयन मंत्रालय की अहम बैठक | Breaking | ABP News
Goa Night Club Fire Case: क्लब के मालिक कैसे हुए फरार? , TMC ने उठाए सवाल? | Gaurav Luthra
NDA संसदीय दल की बैठक खत्म, PM Modi ने किया संबोधित | Breaking | BJP | Delhi

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Embed widget