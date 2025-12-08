बिग बॉस 19 के बाद अब धमाल मचाने आ रहे ये 7 नए शोज, जानें कब और कहां देख सकेंगे

शार्क टैंक इंडिया सीजन 5- बिजनेस और आंत्रप्रेन्योरशिप ने इंडिया के ऑडियंस में एक अलग क्रेज पैदा किया है. सीजन 5 में नए फाउंडर्स और नए स्टार्टअप ऐसे आइडिया लेकर आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे, वाह, ये तो इंडिया की सोच है!” इस सीजन में शार्क्स के नए डायनामिक्स, ज्यादा टफ क्वेश्चन और बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं. कंटेंट क्लीयर, क्लासिक और माइंड-शार्प ये शो हर एज ग्रुप में पॉपुलर है.