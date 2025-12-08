एक्सप्लोरर
बिग बॉस 19 के बाद अब धमाल मचाने आ रहे ये 7 नए शोज, जानें कब और कहां देख सकेंगे
Bigg Boss 19 के बाद अब कई नए रियलिटी शो लाइन में हैं. डांस, सिंगिंग से लेकर रोमांस और स्टंट तक. एंटरटेनमेंट का धमाल नॉनस्टॉप जारी रहने वाला है.
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बाद रियलिटी शो लवर्स थोड़ा खाली-खाली महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर का नहीं है. टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने पहले से ही एक से बढ़कर एक रियलिटी शो की लाइन लगा दी है. ड्रामा, रोमांस, स्टंट, फूड और कॉमेडी हर तरह का मसाला आने वाला है.
Published at : 08 Dec 2025 04:52 PM (IST)
