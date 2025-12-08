बिग बॉस 19 के बाद अब धमाल मचाने आ रहे ये 7 नए शोज, जानें कब और कहां देख सकेंगे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबिग बॉस 19 के बाद अब धमाल मचाने आ रहे ये 7 नए शोज, जानें कब और कहां देख सकेंगे

Bigg Boss 19 के बाद अब कई नए रियलिटी शो लाइन में हैं. डांस, सिंगिंग से लेकर रोमांस और स्टंट तक. एंटरटेनमेंट का धमाल नॉनस्टॉप जारी रहने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 04:52 PM (IST)
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बाद रियलिटी शो लवर्स थोड़ा खाली-खाली महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर का नहीं है. टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने पहले से ही एक से बढ़कर एक रियलिटी शो की लाइन लगा दी है. ड्रामा, रोमांस, स्टंट, फूड और कॉमेडी हर तरह का मसाला आने वाला है.

द 50- ये शो फिलहाल मिस्ट्री में लिपटा हुआ है, लेकिन यही इसकी खासियत है. कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा स्केल, हाई बजट और मल्टीपल लेवल का गेमप्ले देखने को मिलेगा. लोग इसे नए साल का सबसे बड़ा रियलिटी शो मान रहे हैं क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट इंडियन टीवी में कम ही दिखता है. अगर आप स्ट्रेटेजी और माइंड-गेम्स पसंद करते हैं तो ये शो आपका फेवरेट बन सकता है.
खतरों के खिलाड़ी 15- हर साल ये शो टीआरपी चार्ट पर टॉप में रहता है, और इस बार भी उम्मीदें दोगुनी हैं. नई लोकेशन, नए टास्क और नई कंटेस्टेंट्स की केमिस्ट्री इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी है. खबरें हैं कि इस बार टास्क और स्टंट पहले से ज्यादा एडवांस्ड और हाई-रिस्क होंगे. अगर आप एडवेंचर और थ्रिल के दीवाने हैं, तो यह शो आपको सीट से उठने ही नहीं देगा.
शार्क टैंक इंडिया सीजन 5- बिजनेस और आंत्रप्रेन्योरशिप ने इंडिया के ऑडियंस में एक अलग क्रेज पैदा किया है. सीजन 5 में नए फाउंडर्स और नए स्टार्टअप ऐसे आइडिया लेकर आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे, वाह, ये तो इंडिया की सोच है!” इस सीजन में शार्क्स के नए डायनामिक्स, ज्यादा टफ क्वेश्चन और बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं. कंटेंट क्लीयर, क्लासिक और माइंड-शार्प ये शो हर एज ग्रुप में पॉपुलर है.
स्प्लिट्सविला: प्यार वर्सज पैसा - यह शो हमेशा ड्रामा और इमोशन्स का पैकेज रहा है. लेकिन इस बार ‘पैसा’ कॉन्सेप्ट पूरी कहानी बदलने वाला है. कंटेस्टेंट्स को हर टास्क में सिर्फ दिल नहीं, पैसे को भी दांव पर लगाना पड़ेगा. इससे शो में स्ट्रेटेजी, गेमप्ले और रिश्तों के नए टेस्ट देखने को मिलेंगे. यंग ऑडियंस पहले से ही इस सीजन को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं.
द ग्रेट इंडियन कपिल शो- कपिल शर्मा अपने टाइमिंग और पंचलाइन के लिए जाने जाते हैं. नए सीजन में नए सेगमेंट, सेलिब्रिटी गेस्ट्स और मजेदार एक्ट्स देखने को मिलेंगे. वीकेंड पर परिवार के साथ देखने के लिए परफेक्ट शो जिसमें नो कंट्रोवर्सी लेकिन सिर्फ हंसी हैं.
सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया- ये शो साबित करता है कि रियलिटी टीवी सिर्फ ड्रामा तक सीमित नहीं है. इसमें आपकी फेवरेट सिलेब्रिटीज किचन में उतरकर अपनी स्किल्स दिखाएंगे. कुछ स्टार्स को खाना बनाना भी नहीं आता और उनकी स्ट्रगल देखकर ऑडियंस को खूब मज़ा आने वाला है. शो में क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन और मजेदार मोमेंट्स, सब कुछ मिलेगा.
लाफ्टरशेफ्स- यह शो कुकिंग को सिर्फ बहाना बनाता है इसका असल मकसद लोगो को हंसाना है. कॉमेडियंस और सेलेब्स किचन में धमाल मचाते नजर आएंगे, और अक्सर खाना बनने से ज्यादा किचन में हंगामा देखने को मिलेगा. यह उन दर्शकों का शो है जो दिनभर की थकान के बाद कुछ हल्का-फुल्का देखना चाहते हैं.
Published at : 08 Dec 2025 04:52 PM (IST)
