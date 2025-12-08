हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ब्लैक सिक्विन गाउन में हिना खान लगीं बेहद हसीन, तस्वीरें देख फैंस ने कहा- गॉर्जियस

ब्लैक सिक्विन गाउन में हिना खान लगीं बेहद हसीन, तस्वीरें देख फैंस ने कहा- गॉर्जियस

Hina Khan Black Gown Photos: हिना खान ने एक बार फिर पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. वैसे तो उनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. एक बार उनके ग्लैमरस लुक्स ने फैंस की धड़कनें तेज कर दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 05:51 PM (IST)
Hina Khan Black Gown Photos: हिना खान ने एक बार फिर पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. वैसे तो उनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. एक बार उनके ग्लैमरस लुक्स ने फैंस की धड़कनें तेज कर दी.

हिना खान की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस ने ब्लैक सिक्विन गाउन में अपने पिक्चर्स शेयर किए जिसमें वो बेहद क्लासी लग रही हैं. यहां देखिए हिना खान की खूबसूरती की एक झलक

1/7
टीवी इंडस्ट्री की अक्षरा यानी हिना खान हमेशा ही अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.
टीवी इंडस्ट्री की अक्षरा यानी हिना खान हमेशा ही अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.
2/7
एक्ट्रेस का हर एक लुक फैंस के दिल में बस जाता है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती हैं और उनका हर आउटफिट एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है जिसे कई बार फैंस री क्रिएट भी कर चुके हैं.
एक्ट्रेस का हर एक लुक फैंस के दिल में बस जाता है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती हैं और उनका हर आउटफिट एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है जिसे कई बार फैंस री क्रिएट भी कर चुके हैं.
3/7
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है और इस आउटफिट में हिना खान काफी क्लासी भी लग रही हैं. उनकी दिलकश अदाओं को देख फैंस एक बार फिर उनकी खुशी के कायल हो गए हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है और इस आउटफिट में हिना खान काफी क्लासी भी लग रही हैं. उनकी दिलकश अदाओं को देख फैंस एक बार फिर उनकी खुशी के कायल हो गए हैं.
4/7
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिना खान ने ब्लैक कलर का सिक्विन गाउन कैरी किया है. इसका डिजाइन काफी यूनिक है और ये एक्ट्रेस पर काफी जच भी रहा है.
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिना खान ने ब्लैक कलर का सिक्विन गाउन कैरी किया है. इसका डिजाइन काफी यूनिक है और ये एक्ट्रेस पर काफी जच भी रहा है.
5/7
इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने ज्वेलरी, मेकअप और हेयरस्टाइल को भी परफेक्टली मैच किया है. अदाकारा ने अपने आउटफिट के साथ सिल्वर ज्वेलरी कैरी की है. स्टेटमेंट नेकपीस और लॉन्ग इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने ज्वेलरी, मेकअप और हेयरस्टाइल को भी परफेक्टली मैच किया है. अदाकारा ने अपने आउटफिट के साथ सिल्वर ज्वेलरी कैरी की है. स्टेटमेंट नेकपीस और लॉन्ग इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
6/7
वहीं दूसरी ओर हिना खान ने अपने हाथ को फ्लोरल शेप रिंग से सजाया. मेकअप की बात करें तो वो भी काफी ग्लौसी लग रहा है. शिमरी आईशैडो और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल इस लुक को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
वहीं दूसरी ओर हिना खान ने अपने हाथ को फ्लोरल शेप रिंग से सजाया. मेकअप की बात करें तो वो भी काफी ग्लौसी लग रहा है. शिमरी आईशैडो और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल इस लुक को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में हिना खान को उनके पति रॉकी जायसवाल के साथ 'पति पत्नी और पंगा' में देखा गया. कपल की जुगलबंदी और गेम प्लान को दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया.
वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में हिना खान को उनके पति रॉकी जायसवाल के साथ 'पति पत्नी और पंगा' में देखा गया. कपल की जुगलबंदी और गेम प्लान को दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया.
Published at : 08 Dec 2025 05:51 PM (IST)
Tags :
Hina Khan Pati Patni Aur Panga

टेलीविजन फोटो गैलरी

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
