ब्लैक सिक्विन गाउन में हिना खान लगीं बेहद हसीन, तस्वीरें देख फैंस ने कहा- गॉर्जियस
Hina Khan Black Gown Photos: हिना खान ने एक बार फिर पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. वैसे तो उनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. एक बार उनके ग्लैमरस लुक्स ने फैंस की धड़कनें तेज कर दी.
हिना खान की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस ने ब्लैक सिक्विन गाउन में अपने पिक्चर्स शेयर किए जिसमें वो बेहद क्लासी लग रही हैं. यहां देखिए हिना खान की खूबसूरती की एक झलक
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Dec 2025 05:51 PM (IST)
Tags :Hina Khan Pati Patni Aur Panga
