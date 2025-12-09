राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है. मंगलवार (09 दिसंबर, 2025) को संसद में संजय जायसवाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगली बार बिहार घूमने के लिए जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में आ जाएंगे.

संजय जायसवाल ने कहा कि उन्हें (राहुल गांधी) ज्यादा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगा. इतनी ही हैसियत इनकी बिहार में रह गई है. यहां बता दें कि बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था. पार्टी महज छह सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी. ऐसी हार की किसी को उम्मीद नहीं थी. अब छह विधायकों के जीतने पर ही संजय जायसवाल ने यह तंज कसा है.

एसआईआर को लेकर भी विपक्ष पर किया हमला

दूसरी ओर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने एसआईआर पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर हमला किया. उन्होंने कहा कि सभी एसआईआर की बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर बिहार में इतनी बड़ी हार मिली, फिर भी विपक्ष सुधरने को तैयार नहीं है. शोले में असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले सुधर गए, लेकिन हम नहीं सुधरे.

संजय जायसवाल ने कहा, "सबसे पहले वोट चोरी 1947 में हुई जब सरदार पटेल की जगह नेहरू को पीएम बना दिया गया था. बंगाल से सभी जगह एसआईआर की चर्चा कर रहे हैं. बंगाल में हम टीएमसी के कुशासन की भी चर्चा करेंगे. 2026 में बंगाल में अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा.

कांग्रेस से ज्यादा टीएमएसी चिंतित: शाहनवाज

उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "ये लोग चर्चा करते रहेंगे. एसआईआर को लेकर इन्होंने भ्रम पैदा किया था. बिहार में राहुल गांधी यात्रा करते-करते सीधे मलेशिया और कोलंबिया चले गए थे. एक भी आदमी आपको मिला हो जिसने कहा हो कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? इन्होंने एक भी ठोस आपत्ति नहीं उठाई, और अब एसआईआर पर चर्चा करना चाहते हैं, क्या चर्चा करेंगे? जिन वोटरों का देहांत हो गया, जो स्वर्ग चले गए, क्या वे वोट डालने आएंगे? जो लोग पलायन कर गए, वे भी वोट डालने नहीं आएंगे. कांग्रेस से ज्यादा टीएमएसी चिंतित है, क्योंकि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट लेकर जीतना चाहती है. जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उसका वोट डिलीट होना ही होगा. इसे ममता जी चाहकर भी रोक नहीं सकतीं."

