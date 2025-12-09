रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने आते ही धमाल मचा दिया है. इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया है कि आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई आदित्य धर की स्पाइ एक्शन थ्रिलर को हर कोई देखने में लगा हुआ है. जहां एक तरफ सिनेमाघरों पर इसे देखने का क्रेज है वहीं दूसरी तरफ फैंस इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट आया सामने

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' के ओटीटी राइट्स 130 करोड़ में बिक गए हैं. 'धुरंधर' के दोनों ही पार्ट्स की डील नेटफ्लिक्स के साथ हुई है. जिसमें 65 करोड़ का 'धुरंधर'-1 और 65 करोड़ में 'धुरंधर'-2. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. ओटीटी के नियमों के मुताबिक कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज के 8 हफ्तों बाद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है. इसका मतलब ये है कि फिल्म जनवरी आखिर में या फरवरी की शुरुआत में ओटीटी पर रिलीज होगी.

बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. चार दिन में ही इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने चार दिन में 126 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. बता दें 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म की खासियत ये है कि इसके हीरो के साथ विलेन की भी खूब तारीफ हो रही है. अक्षय खन्ना फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में नजर आए हैं और उनके लिए फैंस खूब दीवाने हो रहे हैं. अक्षय खन्ना की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

