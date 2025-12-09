एक्सप्लोरर
गोविंदा की भांजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एक-एक लुक में ढाती हैं कहर
Govinda Niece 10 Photos: आज हम गोविंदा की भांजी रागिनी खन्ना की बात कर रहे हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों में जगह बनाई हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.
बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा के घराने से जुड़े कई स्टार्स ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है. कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह की तरह ही उनकी भांजी रागिनी खन्ना ने भी एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी है. वहीं रागिनी खन्ना आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी खास मौके पर आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 09 Dec 2025 12:10 PM (IST)
