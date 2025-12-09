हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगोविंदा की भांजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एक-एक लुक में ढाती हैं कहर

गोविंदा की भांजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एक-एक लुक में ढाती हैं कहर

Govinda Niece 10 Photos: आज हम गोविंदा की भांजी रागिनी खन्ना की बात कर रहे हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों में जगह बनाई हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 12:10 PM (IST)
Govinda Niece 10 Photos: आज हम गोविंदा की भांजी रागिनी खन्ना की बात कर रहे हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों में जगह बनाई हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा के घराने से जुड़े कई स्टार्स ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है. कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह की तरह ही उनकी भांजी रागिनी खन्ना ने भी एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी है. वहीं रागिनी खन्ना आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी खास मौके पर आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
रागिनी खन्ना एक इंडियन एक्ट्रेसे हैं, जिन्होंने टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने 2008 में 'राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी' से टीवी में कदम रखा.
रागिनी खन्ना एक इंडियन एक्ट्रेसे हैं, जिन्होंने टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने 2008 में 'राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी' से टीवी में कदम रखा.
2/10
इसके बाद 'भास्कर भारती' और फिर 'ससुराल गेंदा फूल' में सुहाना के किरदार से उन्हें घर-घर में पहचान मिली.
इसके बाद 'भास्कर भारती' और फिर 'ससुराल गेंदा फूल' में सुहाना के किरदार से उन्हें घर-घर में पहचान मिली.
3/10
उन्होंने 'झलक दिखला जा', 'दस का दम', 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया.
उन्होंने 'झलक दिखला जा', 'दस का दम', 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया.
4/10
टीवी के अलावा उन्होंने 'तीन थे भाई', 'भाजी इन प्रॉब्लम' और 'गुड़गांव' जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है.
टीवी के अलावा उन्होंने 'तीन थे भाई', 'भाजी इन प्रॉब्लम' और 'गुड़गांव' जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है.
5/10
वहीं अब एक्ट्रेस काफी समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. लेकिन उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया ओर वायरल होती रहती हैं. जहां एक्ट्रेस अपने लुक से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
वहीं अब एक्ट्रेस काफी समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. लेकिन उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया ओर वायरल होती रहती हैं. जहां एक्ट्रेस अपने लुक से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
6/10
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ग्रीन एंड रेड कलर के सूट में नजर आ रही हैं. उन्होंने नेकलेस और इयरिंग्स पहन कर अपने लुक को कंप्लीट किया है. इस ट्रेडिशनल लुक में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ग्रीन एंड रेड कलर के सूट में नजर आ रही हैं. उन्होंने नेकलेस और इयरिंग्स पहन कर अपने लुक को कंप्लीट किया है. इस ट्रेडिशनल लुक में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
7/10
इस ब्लैक साड़ी में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उन्होंने अपने इस लुक में और भी मॉडर्न बनाने के लिए सटल मेकअप किया है और स्ट्रेट हेयर्स रखे हैं, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही हैं.
इस ब्लैक साड़ी में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उन्होंने अपने इस लुक में और भी मॉडर्न बनाने के लिए सटल मेकअप किया है और स्ट्रेट हेयर्स रखे हैं, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही हैं.
8/10
एक्ट्रेस का ये वेस्टर्न लुक काफी स्टाइलिश है. उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है साथ ही लाइट मेकअप किया और ओपन हेयर रखे है. इस लुक में एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं.
एक्ट्रेस का ये वेस्टर्न लुक काफी स्टाइलिश है. उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है साथ ही लाइट मेकअप किया और ओपन हेयर रखे है. इस लुक में एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं.
9/10
इस पिंक कलर के सूट में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत दिख रही हैं. नेचुरल ब्यूटी और स्माइल उनकी खूबसूरती को और भी निखार रही हैं.
इस पिंक कलर के सूट में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत दिख रही हैं. नेचुरल ब्यूटी और स्माइल उनकी खूबसूरती को और भी निखार रही हैं.
10/10
एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक काफी क्लासी और मॉडर्न दिख रहा हैं. उन्होंने मरून साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, और सिंपल इयरिंग्स पहने. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में एक्ट्रेस बेहद ही हसीन दिख रही है.
एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक काफी क्लासी और मॉडर्न दिख रहा हैं. उन्होंने मरून साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, और सिंपल इयरिंग्स पहने. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में एक्ट्रेस बेहद ही हसीन दिख रही है.
Published at : 09 Dec 2025 12:10 PM (IST)
Tags :
Birthday Special Birthday Special Ragini Khanna

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Pilot Viral Video: इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo Crisis: सभी एयरलाइंस के साथ उड्डयन मंत्रालय की अहम बैठक | Breaking | ABP News
Goa Night Club Fire Case: क्लब के मालिक कैसे हुए फरार? , TMC ने उठाए सवाल? | Gaurav Luthra
NDA संसदीय दल की बैठक खत्म, PM Modi ने किया संबोधित | Breaking | BJP | Delhi
Stock Market: शेयर बाजार में भारी गिरावट, 500 अंक से नीचे तक गिरा सेंसेक्स | Breaking | ABP News
Indigo के रूट कम करके दूसरे एयरलाइंस को दी जाएगी : सूत्र । Breaking News । Indigo Crisis

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Pilot Viral Video: इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए एक और प्रेयर मीट, बेटियां ईशा-अहाना भी होंगी शामिल
हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए एक और प्रेयर मीट, बेटियां ईशा-अहाना भी होंगी शामिल
यूटिलिटी
कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख
कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख
लाइफस्टाइल
Hangover Home Remedies: आपके किचन में ही मौजूद हैं हैंगओवर उतारने वाली चीजें, न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टी से पहले जान लें जरूरी बात
आपके किचन में ही मौजूद हैं हैंगओवर उतारने वाली चीजें, न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टी से पहले जान लें जरूरी बात
शिक्षा
IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए बदले नियम, अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सिर्फ ये कैंडिडेट्स
IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए बदले नियम, अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सिर्फ ये कैंडिडेट्स
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget