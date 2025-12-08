हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनब्लू सिल्क साड़ी में रुपाली गांगुली का क्लासी लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'सुदंरी'

ब्लू सिल्क साड़ी में रुपाली गांगुली का क्लासी लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'सुदंरी'

Rupaly Ganguly Pics: रुपाली गंगुली का रॉयल ब्लू साड़ी लुक इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके ग्रेसफुल स्टाइल, एलीगेंट ज्वेलरी और कॉन्फिडेंट पोज से फैंस दीवाने हो चुके हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Rupaly Ganguly Pics: रुपाली गंगुली का रॉयल ब्लू साड़ी लुक इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके ग्रेसफुल स्टाइल, एलीगेंट ज्वेलरी और कॉन्फिडेंट पोज से फैंस दीवाने हो चुके हैं.

टीवी की फेमस अनुपमा यानी रूपाली गंगुली ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. रॉयल ब्लू साड़ी में उनका ये लुक इतना ग्रेसफुल और रिच है कि देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया. रेड बैकग्राउंड के सामने साड़ी का कलर और भी ब्राइट पॉप करता है, जिससे पूरा फ्रेम एकदम स्टनिंग और मैग्नेटिक लग रहा है.

1/8
टीवी की अनुपमा का ये फोटोशूट वाला रॉयल ब्लू साड़ी लुक सच में बहुत ही ग्रेसफुल हैं. रेड बैकग्राउंड के सामने उनकी साड़ी का कलर और भी ज्यादा पॉप करता है, जिससे पूरा फ्रेम एकदम स्टनिंग लगता है.
टीवी की अनुपमा का ये फोटोशूट वाला रॉयल ब्लू साड़ी लुक सच में बहुत ही ग्रेसफुल हैं. रेड बैकग्राउंड के सामने उनकी साड़ी का कलर और भी ज्यादा पॉप करता है, जिससे पूरा फ्रेम एकदम स्टनिंग लगता है.
2/8
रुपाली गंगुली ने जो ब्लू सिल्क साड़ी पहनी है, उस पर बने छोटे-छोटे मोटिफ इस आउटफिट को एकदम क्लैसी और रिच वाइब देते हैं. साड़ी की शाइन और फॉल देखकर साफ लगता है कि ये एक प्रीमियम पीस है. बॉर्डर पर मेटालिक लाइन्स लुक को और भी स्टाइलिश बनाती हैं.
रुपाली गंगुली ने जो ब्लू सिल्क साड़ी पहनी है, उस पर बने छोटे-छोटे मोटिफ इस आउटफिट को एकदम क्लैसी और रिच वाइब देते हैं. साड़ी की शाइन और फॉल देखकर साफ लगता है कि ये एक प्रीमियम पीस है. बॉर्डर पर मेटालिक लाइन्स लुक को और भी स्टाइलिश बनाती हैं.
3/8
ये पूरा लुक ट्रेडिशनल है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग में मॉडर्न एलिगेंस भी दिखता है. रुपाली जिस सफाई से पल्लू को कैरी कर रही हैं, वो उनकी ग्रेस और पर्सनैलिटी दोनों को हाईलाइट करता है जो बिल्कुल उनके ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर की तरह, सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग हैं.
ये पूरा लुक ट्रेडिशनल है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग में मॉडर्न एलिगेंस भी दिखता है. रुपाली जिस सफाई से पल्लू को कैरी कर रही हैं, वो उनकी ग्रेस और पर्सनैलिटी दोनों को हाईलाइट करता है जो बिल्कुल उनके ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर की तरह, सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग हैं.
4/8
उन्होंने स्टोन-वर्क वाली हेवी नेकलेस पहनी है, जो ब्लू साड़ी के साथ एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बना रही है. स्टेटमेंट ईयररिंग्स पूरे लुक को ओवरशाइन नहीं करते, बल्कि इसे और क्लासी बनाते हैं.
उन्होंने स्टोन-वर्क वाली हेवी नेकलेस पहनी है, जो ब्लू साड़ी के साथ एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बना रही है. स्टेटमेंट ईयररिंग्स पूरे लुक को ओवरशाइन नहीं करते, बल्कि इसे और क्लासी बनाते हैं.
5/8
उनके सॉफ्ट ओपन कर्ल्स हेयरस्टाइल में नेचुरल बाउंस दे रहे हैं. मेकअप भी पूरी तरह बैलेंस्ड है. डिफाइंड आइज, न्यूड टोन लिप्स और माथे पर छोटी सी बिंदी पूरे लुक को परफेक्टली कम्प्लीट करते हैं.
उनके सॉफ्ट ओपन कर्ल्स हेयरस्टाइल में नेचुरल बाउंस दे रहे हैं. मेकअप भी पूरी तरह बैलेंस्ड है. डिफाइंड आइज, न्यूड टोन लिप्स और माथे पर छोटी सी बिंदी पूरे लुक को परफेक्टली कम्प्लीट करते हैं.
6/8
उनकी ये रॉयल ब्लू साड़ी वाली पिक जैसे ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई, वैसे ही कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई. फैन्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
उनकी ये रॉयल ब्लू साड़ी वाली पिक जैसे ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई, वैसे ही कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई. फैन्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
7/8
किसी ने उनके गॉर्जियस लुक की तारीफ की, तो किसी ने कहा कि रुपाली का ये स्टाइल एकदम नेक्स्ट-लेवल है. कमेंट सेक्शन पूरा लव, फायर और हार्ट इमोजीस से भर गया है.
किसी ने उनके गॉर्जियस लुक की तारीफ की, तो किसी ने कहा कि रुपाली का ये स्टाइल एकदम नेक्स्ट-लेवल है. कमेंट सेक्शन पूरा लव, फायर और हार्ट इमोजीस से भर गया है.
8/8
रुपाली गंगुली का ये रॉयल ब्लू लुक एकदम फोटोशूट-परफेक्ट है. सिंपल, ग्रेसफुल और रॉयल. उनका कॉन्फिडेंट पोज़ और एलीगेंट एक्सप्रेशन इस पूरे आउटफिट को और भी ज्यादा पावरफुल वाइब देते हैं.
रुपाली गंगुली का ये रॉयल ब्लू लुक एकदम फोटोशूट-परफेक्ट है. सिंपल, ग्रेसफुल और रॉयल. उनका कॉन्फिडेंट पोज़ और एलीगेंट एक्सप्रेशन इस पूरे आउटफिट को और भी ज्यादा पावरफुल वाइब देते हैं.
Published at : 08 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama Look Royal Blue Saree

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन! कहा- '22 विधायक CM फडणवीस के...'
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन, 22 विधायकों को लेकर कही ये बड़ी बात
इंडिया
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20I: 'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: Dharmendra को याद कर क्यो रोए सलमान
Saas Bahu Aur Saazish: मंगल- कुसुम जा रहें है जोर्जिया
IT Refund Delay का असली कारण! हजारों Taxpayers के Refund क्यों रुके हैं? |Paisa Live
Amritsar पहुंचीं Cm Rekha Gupta, दरबार साहिब जाकर टेका माथा | Breaking | ABP News
Kiyosaki का बड़ा दावा: BRICS ने बनाई Gold Currency! असली सच्चाई क्या है ? Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन! कहा- '22 विधायक CM फडणवीस के...'
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन, 22 विधायकों को लेकर कही ये बड़ी बात
इंडिया
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20I: 'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
भोजपुरी सिनेमा
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत
पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत
हेल्थ
Silent Killer Diseases: साइलेंट किलर होती हैं ये 5 बीमारियां, बिना कोई वॉर्निंग दिए बना लेती हैं अपना शिकार
साइलेंट किलर होती हैं ये 5 बीमारियां, बिना कोई वॉर्निंग दिए बना लेती हैं अपना शिकार
शिक्षा
हर साल 1 लाख बच्चे पास, NIOS बना छात्रों का सहारा; जानें कैसा है बोर्ड
हर साल 1 लाख बच्चे पास, NIOS बना छात्रों का सहारा; जानें कैसा है बोर्ड
यूटिलिटी
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget