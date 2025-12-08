ब्लू सिल्क साड़ी में रुपाली गांगुली का क्लासी लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'सुदंरी'

रुपाली गंगुली ने जो ब्लू सिल्क साड़ी पहनी है, उस पर बने छोटे-छोटे मोटिफ इस आउटफिट को एकदम क्लैसी और रिच वाइब देते हैं. साड़ी की शाइन और फॉल देखकर साफ लगता है कि ये एक प्रीमियम पीस है. बॉर्डर पर मेटालिक लाइन्स लुक को और भी स्टाइलिश बनाती हैं.