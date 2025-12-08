एक्सप्लोरर
ब्लू सिल्क साड़ी में रुपाली गांगुली का क्लासी लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'सुदंरी'
Rupaly Ganguly Pics: रुपाली गंगुली का रॉयल ब्लू साड़ी लुक इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके ग्रेसफुल स्टाइल, एलीगेंट ज्वेलरी और कॉन्फिडेंट पोज से फैंस दीवाने हो चुके हैं.
टीवी की फेमस अनुपमा यानी रूपाली गंगुली ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. रॉयल ब्लू साड़ी में उनका ये लुक इतना ग्रेसफुल और रिच है कि देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया. रेड बैकग्राउंड के सामने साड़ी का कलर और भी ब्राइट पॉप करता है, जिससे पूरा फ्रेम एकदम स्टनिंग और मैग्नेटिक लग रहा है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 08 Dec 2025 05:37 PM (IST)
टेलीविजन
8 Photos
