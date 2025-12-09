IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’

लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का ग्लोबल रोडशो तो आयोजित हुआ था. हालांकि PSL के प्रमोशन के आयोजित इस शो में सुर्खियां किसी और वजह से बन गईं. मंच पर मौजूद दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने अचानक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) पर मजाकिया तंज कस दिया. वह भी बाबर आजम, मोहसिन नकवी और कई मौजूदा खिलाड़ियों की मौजूदगी में.

PSL के प्रमोशन बीच IPL पर टिप्पणी

PCB ने 2026 सीजन से पहले दो बड़े सेशन आयोजित किए. पहले सेशन में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, वसीम अकरम, रमीज राजा और PSL CEO शामिल थे. दूसरे हिस्से में बाबर आजम, हारिस रऊफ और अन्य स्टार खिलाड़ी मंच पर आए. इसी दौरान अकरम ने हंसते हुए कहा कि IPL इतनी लंबी चलती है कि “बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म ही नहीं होती.” उन्होंने IPL के दो महीने से ज्यादा चले जाने वाले कैलेंडर की तुलना PSL के लगभग 35-40 दिनों के कॉम्पैक्ट फॉर्मेट से की.

‘छोटी लीग बेहतर होती है’

अकरम ने दावा किया कि विदेशी खिलाड़ी भी कम समय वाली लीग को तरजीह देते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए उपलब्धता उनके लिए मुश्किल होती है. उन्होंने कहा, “35-40 दिन सभी के लिए परफेक्ट रहते हैं. इससे ज्यादा समय में सब बोर हो जाते हैं, मैं भी!” उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) का उदाहरण देते हुए कहा कि BBL भी शुरुआत में लंबी थी, लेकिन बाद में कम समय में समेट दी गई. क्योंकि दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों पर प्रभाव पड़ रहा था.

PSL के गेंदबाज हैं ज्यादा बेहतर

अकरम ने एक और दावा किया कि विदेशी खिलाड़ी PSL की गेंदबाजी की लेवल की तारीफ करते हैं. उनके मुताबिक PSL में “क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं.” उन्होंने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी PSL को गेंदबाजी प्रतिभा के लिहाज से नंबर 1 मानते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि लोकप्रियता और बिजनेस के मामले में IPL अभी भी दुनिया की नंबर-1 लीग है. PSL को उन्होंने “दूसरे नंबर” पर रखा, लेकिन कहा कि भविष्य में लीग और बड़े स्तर पर पहुंच सकती है.

PCB चेयरमैन का विजन

मोहसिन नकवी ने रोडशो में कहा कि PSL को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं रमीज राजा ने PSL को युवा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए “करियर बदलने वाला प्लेटफॉर्म” बताया. PSL का यह रोडशो ग्लोबल लेवल पर खासा सफल रहा.