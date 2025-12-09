43 की उम्र में भी बेहद फिट हैं गौरव खन्ना, जाने खुद को कैसे रखते हैं मेंटेन

गौरव दिन में कम से कम 4-5 लीटर पानी पीते हैं. साथ ही हर रात 7-8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं. उनका कहना है कि, 'मसल्स बनाने का असली काम जिम में नहीं, अच्छी नींद और पानी से होता है.'