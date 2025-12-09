हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
43 की उम्र में भी बेहद फिट हैं गौरव खन्ना, जाने खुद को कैसे रखते हैं मेंटेन

Gaurav Khanna Fitness: हाल ही में बिग बॉस 19 जीतने वाले गौरव खन्ना की फिट बॉडी ने सभी का ध्यान खींच रखा है. 43 साल की उम्र में भी एक्टर मे खुद को मेंटेन कर रखा हैं. आइए जानते हैं उनका फिटनेस रूटीन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 12:37 PM (IST)
टीवी के पॉपुलर एक्टर गौरव खन्ना 43 साल के हैं, लेकिन उनकी बॉडी और एनर्जी देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक्टर 40 के पार हैं. गौरव हमेशा फिट और हैंडसम लगते हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है उनकी फिटनेस का असली राज.

गौरव खुद को फिट रखने के लिए डेली जिम जाते हैं. सुबह 6 बजे उठकर वो वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और फंक्शनल एक्सरसाइज करते हैं.
वो कहते हैं, 'उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर आप रोज़ मेहनत करें तो बॉडी जवां बनी रहती है.' हफ्ते में 5-6 दिन वर्कआउट करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.
गौरव जंक फूड बिल्कुल नहीं खाते. उनका खाना बहुत सिंपल और हेल्दी होता है. जैसे ग्रिल्ड चिकन, मछली, अंडे, दाल, हरी सब्जियां, सलाद और ड्राई फ्रूट्स.
वो दिन में 5-6 छोटे-छोटे मील लेते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म तेज रहे. मीठा और ऑयली चीजें बहुत कम खाते हैं.
गौरव दिन में कम से कम 4-5 लीटर पानी पीते हैं. साथ ही हर रात 7-8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं. उनका कहना है कि, 'मसल्स बनाने का असली काम जिम में नहीं, अच्छी नींद और पानी से होता है.'
सिर्फ बॉडी ही नहीं, गौरव मन को भी फिट रखते हैं. रोज सुबह 20-30 मिनट योग और मेडिटेशन करते हैं. इससे तनाव कम रहता है और फोकस बना रहता है.
गौरव का मानना है कि फिटनेस को आप बिना अनुशासन के नहीं पा सकते हैं. अच्छी और हेल्दी बॉडी के लिए आपको अपनी आदतों के लिए अनुशासित होना जरूरी है.
Published at : 09 Dec 2025 12:37 PM (IST)
Gaurav Khanna

टेलीविजन फोटो गैलरी

ABP Premium

प्राइवेसी पॉलिसी

