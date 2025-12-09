ब्लैक साड़ी में शिवांगी जोशी का ग्लैम लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- फायर लग रही हो

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल ही में अपना एक फोटोशूट शेयर किया, जिसमें उनका ब्लैक साड़ी वाला लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये फोटोज आते ही इंस्टाग्राम पर इतनी तेजी से फैलीं कि फैंस कमेंट सेक्शन में फायर, किलर, स्टनिंग जैसी तारीफें करते नहीं थक रहे. इस फोटोशूट में एक्ट्रेस का पूरा वाइब बेहद ग्लैमरस और एफ़र्टलेस्ली बोल्ड दिखाई दे रहा है.