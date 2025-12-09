एक्सप्लोरर
ब्लैक साड़ी में शिवांगी जोशी का ग्लैम लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- फायर लग रही हो
एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का ब्लैक साड़ी वाला ग्लैम लुक सोशल मीडिया पर वायरल है. फैंस ने उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की. शिवांगी फोटोशूट में किलर लग रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने जब अपना ब्लैक साड़ी वाला ग्लैम फोटोशूट शेयर किया, तो सोशल मीडिया पर मानो हलचल मच गई.उनकी स्मूद मेकअप लुक, ओपन हेयर और एलीगेंट साड़ी ने फैंस को इतना इंप्रेस किया कि लोग कमेंट सेक्शन में उन्हें हॉटी, स्टनिंग और फायर कहकर सराहते नहीं रुके. उनका ये लुक कुछ ही देर में इंस्टाग्राम पर ताबड़तोड़ वायरल हो गया.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 09 Dec 2025 02:22 PM (IST)
टेलीविजन
8 Photos
