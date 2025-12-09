सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों भी वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया है. आमतौर पर कपल्स की छोटी नोंकझोक पर बने वीडियो खूब वायरल होते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था. दरअसल एक कपल राजस्थान घूमने गया था जहां एक पत्नी अपने पति को अपने साथ बार-बार डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन पति हर बार मन कर देता है. पति के बार-बार मना करने के बाद एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी कहने लगे भाई का अब घर जाकर बचना मुश्किल है.

क्यों हो रहा वीडियो इतना वायरल?

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @azeem_0079 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में दिखाई देता है कि एक पति पत्नी अपनी ट्रिप के दौरान शाम के समय कल्चरल डांस का मजा लेते हुए दिखाई देते हैं. वहीं डांस के दौरान पत्नी अपने पति को भी बार-बार डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन पति हर बार डांस करने के लिए मना कर देता है. वहीं कुछ ही सेकंड बाद अचानक ट्विस्ट आता है. दरअसल बार-बार पत्नी के बुलाने पर भी पति डांस के लिए नहीं जाता है. लेकिन वहीं पास में खड़ी एक दूसरी लड़की उसे डांस के लिए हल्का सा एक इशारा करती है और पति तुरंत एक्टिव हो जाता है जो अभी तक पत्नी के साथ एक स्टेप करने को तैयार नहीं था, वहीं दूसरी महिला के इशारे पर झट से डांस करने लग जाता है. वहीं पति की यही हरकत देखकर पत्नी डांस करते-करते खड़ी होकर गुस्से से उसे देखने लगती है जबकि पति मस्त होकर उस लड़की के साथ डांस करने लगता है. बस यही पल कैमरे में कैद हो गया और इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया.

कमेंट्स में आ गयी, हंसी की आंधी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स ने वीडियो को लेकर ऐसे मजेदार कमेंट्स किए कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा फिर बोलते हैं पत्नी मारती है. वहीं एक दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा शायद यह भाई का आखिरी डांस होगा. एक कमेंट में पति की भविष्य की हालत का अंदाजा लगाया गया और कमेंट किया गया घर जाने के बाद लड़के की पक्की कुटाई होगी. वहीं एक यूजर तंज कसते हुए कमेंट करता है कि मेन ऑलवेज मेन. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है आज इनका इलाज घर में होगा.

