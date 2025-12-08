हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिग बॉस 19 ने बदल दी फरहाना भट्ट की जिंदगी, बोलीं- मझे कोई नहीं जानता था

Farrhana Bhatt: हाल ही में शो बिग बॉस 19 का फिनाले हुआ. गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम की और फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रही. शो खत्म होने के बाद फरहाना ने इंटरव्यूज दिए. आइए जानते है उन्होंने क्या कहा.

By : आईएएनएस  | Updated at : 08 Dec 2025 02:51 PM (IST)
सलमान खान का बिग बॉस 19 शो ग्रैंड फिनाले के साथ रविवार को खत्म हुआ. गौरव खन्ना शो के विनर बने जबकि फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रहीं. अब बिग बॉस के खत्म होने के बाद फरहाना भट्ट ने शो में अपने एक्सपीरियंस को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि बिग बॉस ने उनकी जिंदगी बदल दी हैं.

कलर्स रियलिटी शो 'बिग-बॉस-19' ग्रैंड फिनाले की ट्रॉफी टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम कर ली है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रही हैं.
शो के दौरान फराहाना को कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए देखा गया. वहीं, घर के दूसरे कंटेस्टेंट से लड़ाई और अपशब्द कहने पर सलमान से डांट भी पड़ी थी, लेकिन इतनी सारी लड़ाई और एक बार बिग बॉस से निकलने के बावजूद फराहाना दूसरे पायदान पर पहुंचीं. हालांकि, ट्रॉफी उनके नाम नहीं हुईं.
बिग बॉस से बाहर निकलते ही उन्होंने आईएएनएस से बातचीत की. फरहाना ने शो को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट बताया. उन्होने कहा, बिग-बॉस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट है. इसने मेरी जिंदगी बदल दी. पहले कश्मीर में मैं एक आम सी लड़की थी, और मुझे कोई भी नहीं जानता था. आज लाखों लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करते हैं. ये आसमान-जमीन का फर्क है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा.
फरहाना ने शो को लेकर भी कुछ बातें की. उन्होंने कहा, शो की शुरुआत में लोग मुझे विलेन बना रहे थे और एक वक्त ऐसा आया, जब मुझे खुद लगने लगा कि शायद मैं सच में बुरी हूं, लेकिन जब पता चला कि बाहर लोग मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझ में आया कि हमारी जनता सब देखती है. वो सही-गलत की पहचान करती है.
जब आईएएनएस ने उनसे पूछा कि वे बाहर निकलने के बाद सबसे पहले क्या करेंगी, इस सवाल का जवाब देते हुए फरहाना ने कहा, सबसे पहले तो मैं अपनी मां के साथ समय बिताऊंगी क्योंकि मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूं.
श्रीनगर की रहने वाली फरहाना को भले ही आज कई लोग जानते हैं, लेकिन यहां तक आने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है. अभिनेत्री ने इम्तियाज अली की फिल्म 'लैला मजनू' में एक छोटा सा रोल किया था.
इसके बाद फरहाना अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' में भी साइड रोल में नजर आई थीं. इसके बाद भी वो फिल्म 'नोटबुक' में भी नजर आई थीं.
Published at : 08 Dec 2025 02:51 PM (IST)
टेलीविजन फोटो गैलरी

