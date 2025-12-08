एक्सप्लोरर
बिग बॉस 19 ने बदल दी फरहाना भट्ट की जिंदगी, बोलीं- मझे कोई नहीं जानता था
Farrhana Bhatt: हाल ही में शो बिग बॉस 19 का फिनाले हुआ. गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम की और फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रही. शो खत्म होने के बाद फरहाना ने इंटरव्यूज दिए. आइए जानते है उन्होंने क्या कहा.
सलमान खान का बिग बॉस 19 शो ग्रैंड फिनाले के साथ रविवार को खत्म हुआ. गौरव खन्ना शो के विनर बने जबकि फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रहीं. अब बिग बॉस के खत्म होने के बाद फरहाना भट्ट ने शो में अपने एक्सपीरियंस को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि बिग बॉस ने उनकी जिंदगी बदल दी हैं.
Published at : 08 Dec 2025 02:51 PM (IST)
