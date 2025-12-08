बिग बॉस 19 ने बदल दी फरहाना भट्ट की जिंदगी, बोलीं- मझे कोई नहीं जानता था

बिग बॉस से बाहर निकलते ही उन्होंने आईएएनएस से बातचीत की. फरहाना ने शो को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट बताया. उन्होने कहा, बिग-बॉस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट है. इसने मेरी जिंदगी बदल दी. पहले कश्मीर में मैं एक आम सी लड़की थी, और मुझे कोई भी नहीं जानता था. आज लाखों लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करते हैं. ये आसमान-जमीन का फर्क है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा.