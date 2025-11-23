अंकिता लोखंडे ने शेयर की भतीजे के अन्नप्राशन की तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'अब आपकी बारी'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअंकिता लोखंडे ने शेयर की भतीजे के अन्नप्राशन की तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'अब आपकी बारी'

टीवी की पॉपुलर बहु अंकिता लोखंडे ने अपने भतीजे की अन्नप्राशन सेरेमनी सेलिब्रेट की. उनके फैमिली फंक्शन की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है. फैंस ने भी रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Nov 2025 08:45 PM (IST)
अंकिता लोखंडे का ट्रेडीशनल लुक फैंस को बहुत पसंद आता है. एक बार फिर उन्होंने अपने पारंपरिक अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है. भतीजे के अन्नप्राशन सेरेमनी में हसीना बला की खूबसूरत लगीं.

अंकिता लोखंडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत पसंद की जा रही है. अपने भतीजे अद्वैत का अन्न प्रशान सेलिब्रेट करते हुए एक्ट्रेस ने कई फोटोज शेयर किए हैं.
इन तस्वीरों में वो जमकर अपने भतीजे पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रही हैं. कभी अद्वैत को गोद में उठाते तो कभी उसे निहारते अदाकारा ने दिल को छू लेने वाली पिक्चर्स से फैंस को भी इमोशनल कर दिया है.
भतीजे संग उनका ऐसा बॉन्ड देखकर फैंस उनके पोस्ट पर खूब प्यार बरसा रहे हैं और कमेंट्स में अंकिता की प्रेग्नेंसी की बात कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, 'अंकिता अब आपकी बारी'
इसके साथ ही अंकिता लोखंडे के फैंस उनके भतीजे को भी खूब बधाई दे रहे हैं और उनके खुशहाल जीवन की कामना भी कर रहे हैं. अंकिता का अपने भतीजे के लिए ऐसा प्यार देख फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.
एक्ट्रेस के फैमिली फंक्शन में उनके इस ट्रेडिशनल लुक की बहुत तारीफ भी हो रही है. हमेशा की तरह इस बार भी फैंस उनके इस पारंपरिक अंदाज के दीवाने हो गए है. अपनी प्लेन वाइट साड़ी को उन्होंने डिजाइनर रेड ब्लाउज के साथ पेयर किया. लॉन्ग इयरिंग्स पहन उन्होंने पूरा लुक कंप्लीट किया.
इस मौके पर एक्ट्रेस का पूरा परिवार मौजूद रहा और सभी ने एक दूसरे के साथ जमकर पोज भी दिए. सभी ने अपने स्टाइलिश आउटफिट से माहौल को और भी रंगीन बना दिया.
लेकिन इस मौके पर विक्की जैन की गैर मौजूदगी पाई गई. वहीं अंकिता लोखंडे के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' में देखा गया था.
Published at : 23 Nov 2025 08:45 PM (IST)
Embed widget