एक्सप्लोरर
अंकिता लोखंडे ने शेयर की भतीजे के अन्नप्राशन की तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'अब आपकी बारी'
टीवी की पॉपुलर बहु अंकिता लोखंडे ने अपने भतीजे की अन्नप्राशन सेरेमनी सेलिब्रेट की. उनके फैमिली फंक्शन की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है. फैंस ने भी रिएक्ट किया है.
अंकिता लोखंडे का ट्रेडीशनल लुक फैंस को बहुत पसंद आता है. एक बार फिर उन्होंने अपने पारंपरिक अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है. भतीजे के अन्नप्राशन सेरेमनी में हसीना बला की खूबसूरत लगीं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Nov 2025 08:45 PM (IST)
Tags :Ankita Lokhande Laughter Chefs 2
टेलीविजन
7 Photos
अंकिता लोखंडे ने शेयर की भतीजे के अन्नप्राशन की तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'अब आपकी बारी'
टेलीविजन
7 Photos
क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना
टेलीविजन
7 Photos
'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, देखें 7 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप
टेलीविजन
7 Photos
इंडियाज गॉट टैलेंट में प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 120 किलो वजन, मलाइका अरोड़ा के उड़े होश
टेलीविजन
7 Photos
ब्लैक बिकिनी में जेनिफर विंगेट ने दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख दिल हार बैठेंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
19 दिन में भारत दूसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन, 7 विकेट से जीता टी20 वर्ल्ड कप फाइनल
बिहार
सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
साउथ सिनेमा
'स्पिरिट' के मुहूर्त से दिखी प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है'
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
अंकिता लोखंडे ने शेयर की भतीजे के अन्नप्राशन की तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'अब आपकी बारी'
टेलीविजन
7 Photos
क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion