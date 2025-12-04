SIR पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ...'
Pravin Togadia On SIR: एसआईआर को लेकर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दे सरकार.
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने देश के कई राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट की एसआईआर के अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सरकार अगर सिर्फ एक काम कर ले तो एसआईआर की कोई जरूरत ही नहीं है. सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दे.
प्रवीण तोगड़िया ने राजस्थान के पाली जिले में आयोजित एक समारोह में कहा कि सरकार सिर्फ भारत में रह रहे तीन करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दे तो फिर एसआईआर की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी.
एसआईआर का काम गलत नहीं है- प्रवीण तोगड़िया
प्रवीण तोगड़िया ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की एसआईआर का काम गलत नहीं है. उनके मुताबिक इस मामले में दो काम जरूर होना चाहिए. देश में रहने वाले किसी भी वैध नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए और साथ ही किसी भी बांग्लादेशी का नाम देश की वोटर लिस्ट में कतई नहीं होना चाहिए.
एसआईआर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी- प्रवीण तोगड़िया
प्रवीण तोगड़िया के मुताबिक सरकार को भारत की वोटर लिस्ट में शामिल 3 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर निकलने का काम गंभीरता से करना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो फिर एसआईआर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
बेरोजगार युवाओं और शिक्षा व्यवस्था पर क्या बोले तोगड़िया
सोमनाथ मंदिर भटवाड़ा में आयोजित स्वागत समारोह में तोगड़िया ने बेरोजगार युवाओं, किसानों और शिक्षा व्यवस्था पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा-युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा को सस्ती करने और किसानों को ब्याजमुक्त लोन देने पर गंभीरता से काम होना चाहिए. राष्ट्रहित में कड़े निर्णय लेने होंगे.
तोगड़िया ने लोगों से किया ये आह्वान
कार्यक्रम के दौरान तोगड़िया ने लोगों को हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा पाठ करने का आह्वान किया और गौ-रक्षा का संकल्प दिलवाया. उन्होंने कहा कि सामाजिक और धार्मिक संगठन मिलकर राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाएं.
