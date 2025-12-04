एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: प्रतीक बब्बर से प्राजक्ता कोली तक, 2025 में शादी के बंधन में बंधे ये 7 बॉलीवुड सितारे
Bollywood Celebs Married In 2025: साल 2025 में कई बॉलीवुड सितारों ने शादी की है. एक्टर प्रतीक बब्बर और आदर जैन से लेकर सिंगर रफ्तार और अमाल मलिक तक इस साल शादी के बंधन में बंधे हैं.
2025 में कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया है. इस साल कई एक्टर्स से लेकर कई सिंगर्स तक शादी के बंधन में बंधे हैं. इनकी शादी की डेट और खूबसूरत तस्वीरें हम यहां आपको दिखा रहे हैं.
Published at : 04 Dec 2025 09:26 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
