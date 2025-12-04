हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडYear Ender 2025: प्रतीक बब्बर से प्राजक्ता कोली तक, 2025 में शादी के बंधन में बंधे ये 7 बॉलीवुड सितारे

Bollywood Celebs Married In 2025: साल 2025 में कई बॉलीवुड सितारों ने शादी की है. एक्टर प्रतीक बब्बर और आदर जैन से लेकर सिंगर रफ्तार और अमाल मलिक तक इस साल शादी के बंधन में बंधे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 04 Dec 2025 09:34 PM (IST)
2025 में कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया है. इस साल कई एक्टर्स से लेकर कई सिंगर्स तक शादी के बंधन में बंधे हैं. इनकी शादी की डेट और खूबसूरत तस्वीरें हम यहां आपको दिखा रहे हैं.

एक्टर प्रतीक बब्बर और एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी ने सालों की डेटिंग के बाद 2025 में अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया. कपल ने इंटीमेट सेरेमनी में 14 फरवरी, 2025 को शादी की थी.
आदर जैन ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड अलेखा आडवाणी से 12 फरवरी 2025 को पहले गोवा में क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की थी. इसके बाद कपल ने 21 फरवरी को मुंबई में सात फेरे लिए थे.
सिंगर दर्शन रावल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड धरल सुरेलिया को अपना हमसफर बनाया है. सिंगर ने 18 जनवरी को इंटीमेट सेरमनी में शादी रचाई थी.
एक्ट्रेस और यूट्यूबर प्राजक्ता कोली ने 25 फरवरी को अपने नेपाल बेस्ड बॉयफ्रेंड वृषांक खनाल संग सात फेरे लिए थे. कपल 13 सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहा था.
रैपर रफ्तार ने 31 जनवरी, 2025 को फैशन स्टाइलिस्ट और एक्ट्रेस मनराज जवंदा के साथ शादी की थी. कपल ने पंजाबी और साउथ इंडियन रीति-रिवाजों से शादी की थी.
सिंगर अनुव जैन ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड हृदि नारंग से 14 फरवरी 2025 को दिल्ली में शादी की थी. हृदि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं.
सिंगर अरमान मलिक भी 2025 में शादी के बंधन में बंधे. उन्होंने 2 जनवरी, 2025 को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आशना श्रॉफ संग सात फेरे लिए थे.
Published at : 04 Dec 2025 09:26 PM (IST)
Embed widget