बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट जब शुरू भी नहीं हुआ था, तब ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन ने अजीबोगरीब दावा कर डाला था. हेडन का कहना था कि अगर जो रूट इस सीरीज में शतक नहीं लगा पाते हैं, तो वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में सारे कपड़े उतार कर नग्न होकर घूमेंगे. अच्छी बात ये रही कि रूट ने गाबा मैदान में ही शतक लगा दिया है. इस पर मैथ्यू हेडन की बेटी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

मैथ्यू हेडन की बेटी, ग्रेस भी क्रिकेट कमेंट्री करती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपडेट की है, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर साझा की. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "रूट, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपकी वजह से हमारी आंखें बच गईं." उन्होंने यह कमेन्ट अपने पिता के नग्न होकर घूमने को लेकर किया है.

दूसरे एशेज टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट ने 135 रन बना लिए हैं. ये ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उनका सबसे पहला शतक रहा. पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे पहला शतक लगाने के लिए जो रूट को बधाई दी.

Grace Hayden’s reaction on Joe Root’s hundred 😂 pic.twitter.com/SoRUluBPTv — The Brevis (@Ben10Brevis) December 4, 2025

X पर जो रूट को बधाई देते हुए मैथ्यू हेडन ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के लिए आपको बधाई. आपने थोड़ा समय लिया, और मुझसे ज्यादा शायद ही इस मुकाबले पर किसी का ध्यान होगा. मैं अच्छी भावना के साथ आपको सपोर्ट कर रहा था, बधाई हो. आपको बधाई हो कि 10 अर्धशतकों के बाद आखिरकार पहला शतक आ ही गया. इस पारी को एंजॉय कीजिए."

गाबा मैदान में जो रूट ने 181 गेंद में अपना शतक पूरा किया. यह उनके टेस्ट करियर का 40वां शतक रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला. 30 पारियों के इंतजार के बाद आखिरकार जो रूट ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतक लगाया है.

