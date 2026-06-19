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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाएक्टिंग ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल हैं सामंथा रुथ प्रभु, स्कूल में रहीं टॉपर, जानें कहां से किया ग्रैजुएशन

एक्टिंग ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल हैं सामंथा रुथ प्रभु, स्कूल में रहीं टॉपर, जानें कहां से किया ग्रैजुएशन

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस एक्टिंग ही नहीं, पढ़ाई में भी माहिर हैं. आइए जानते हैं वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 Jun 2026 07:25 PM (IST)
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस एक्टिंग ही नहीं, पढ़ाई में भी माहिर हैं. आइए जानते हैं वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

सामंथा रुथ प्रभु साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस पढ़ाई में भी अव्वल हैं. आइए जानते हैं सामंथा रुथ प्रभु ने कहां तक पढ़ाई की है.

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सामंथा रुथ प्रभु का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था. उन्होंने चेन्नई के होली एंजल्स स्कूल से पढ़ाई की है.
सामंथा रुथ प्रभु का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था. उन्होंने चेन्नई के होली एंजल्स स्कूल से पढ़ाई की है.
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सामंथा रुथ प्रभु शुरुआत से ही पढ़ाई में माहिर थीं. स्कूल टाइम से ही वो टॉपर्स स्टूडेंट रही हैं.
सामंथा रुथ प्रभु शुरुआत से ही पढ़ाई में माहिर थीं. स्कूल टाइम से ही वो टॉपर्स स्टूडेंट रही हैं.
Published at : 19 Jun 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu

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