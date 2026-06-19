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एक्टिंग ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल हैं सामंथा रुथ प्रभु, स्कूल में रहीं टॉपर, जानें कहां से किया ग्रैजुएशन
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस एक्टिंग ही नहीं, पढ़ाई में भी माहिर हैं. आइए जानते हैं वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं.
सामंथा रुथ प्रभु साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस पढ़ाई में भी अव्वल हैं. आइए जानते हैं सामंथा रुथ प्रभु ने कहां तक पढ़ाई की है.
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Published at : 19 Jun 2026 07:25 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu
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