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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाबला की खूबसूरत हैं 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक में गिराती हैं बिजलियां

बला की खूबसूरत हैं 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक में गिराती हैं बिजलियां

साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हर लुक में कहर ढाती हैं. फैंस उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठते हैं. चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न लुक, रश्मिका का हर अंदाज देखने लायक होता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jun 2026 01:37 PM (IST)
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हर लुक में कहर ढाती हैं. फैंस उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठते हैं. चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न लुक, रश्मिका का हर अंदाज देखने लायक होता है.

भारतीय सिनेमा में 'नेशनल क्रश' के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना इन दिनों सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में है. ये फिल्म फाइनली 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रश्मिका अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं.

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रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म में कृति सेनन और शाहिद कपूर भी लीड रोल में हैं.
रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म में कृति सेनन और शाहिद कपूर भी लीड रोल में हैं.
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होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रश्मिका ने दिया का किरदार निभाया है. हमेशा की तरह उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है.
होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रश्मिका ने दिया का किरदार निभाया है. हमेशा की तरह उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है.
Published at : 19 Jun 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna Cocktail 2

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