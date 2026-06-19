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बला की खूबसूरत हैं 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक में गिराती हैं बिजलियां
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हर लुक में कहर ढाती हैं. फैंस उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठते हैं. चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न लुक, रश्मिका का हर अंदाज देखने लायक होता है.
भारतीय सिनेमा में 'नेशनल क्रश' के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना इन दिनों सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में है. ये फिल्म फाइनली 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रश्मिका अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 01:37 PM (IST)
Tags :Rashmika Mandanna Cocktail 2
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