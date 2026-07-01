यश की 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत का दमदार अवतार देखने को मिलेगा. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की फीमेल कास्ट का धांसू टीजर रिलीज किया है.