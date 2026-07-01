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'टॉक्सिक' की फीमेल स्टार कास्ट में कौन है सबसे अमीर? कियारा आडवाणी से नयनतारा तक जानें किसकी कितनी है नेटवर्थ
फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ कई हसीनाएं नजर आएंगी. इसमें कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी से लेकर नयनतारा तक का नाम शामिल है. आइए जानते हैं इनमें सबसे ज्यादा नेटवर्थ किसकी है.
कन्नड़ सुपरस्टार यश पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. इस पीरियड गैंगस्टर फिल्म में कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी एक्ट्रेसेस भी नजर आएंगी. अब फाइनली 'टॉक्सिक' से सभी फीमेल लीड स्टार कास्ट का फर्स्ट लुक सामने आ गया है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:35 PM (IST)
Tags :Kiara Advani Nayanthara
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