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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPriyanka Chopra Vs Mahesh Babu: महेश बाबू से बहुत ज्यादा अमीर हैं प्रियंका चोपड़ा, हैरान कर देगी 'वाराणसी' के स्टार्स की नेटवर्थ

Priyanka Chopra Vs Mahesh Babu: महेश बाबू से बहुत ज्यादा अमीर हैं प्रियंका चोपड़ा, हैरान कर देगी 'वाराणसी' के स्टार्स की नेटवर्थ

Priyanka Chopra Vs Mahesh Babu: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा साल 2027 में फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि इस मेगा बजट फिल्म के दोनों स्टार्स आखिर कितने अमीर हैं?

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 23 Jun 2026 03:25 PM (IST)
Priyanka Chopra Vs Mahesh Babu: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा साल 2027 में फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि इस मेगा बजट फिल्म के दोनों स्टार्स आखिर कितने अमीर हैं?

'बाहुबली' और 'आरआरआर' जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके एसएस राजामौली लंबे वक्त से 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म अपने ऐलान के साथ से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है. चर्चा हो भी क्यों ना आखिर इसमें दो बड़े स्टार्स जो हैं. फीमेल लीड में 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा हैं, तो वहीं मेल लीड में हैं टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू. आज हम आपको महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं.

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पहले बात कर लेते हैं महेश बाबू की नेटवर्थ के बारे में. महेश बाबू तमिल सिनेमा के बड़े स्टार्स में शुमार हैं. फैंस उन्हें प्यार से प्रिंस ऑफ टॉलीवुड' भी कहते हैं.
पहले बात कर लेते हैं महेश बाबू की नेटवर्थ के बारे में. महेश बाबू तमिल सिनेमा के बड़े स्टार्स में शुमार हैं. फैंस उन्हें प्यार से प्रिंस ऑफ टॉलीवुड' भी कहते हैं.
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50 साल के महेश बाबू को सिनेमा में काम करते हुए ढाई दशक हो गया है. उन्हें पोकिरी, अथाडु, भरत अने नेनु, गुंटूर कारम, श्रीमंथुडु, ओक्कडू सहित कई फिल्मों के लिए जाना जाता है.
50 साल के महेश बाबू को सिनेमा में काम करते हुए ढाई दशक हो गया है. उन्हें पोकिरी, अथाडु, भरत अने नेनु, गुंटूर कारम, श्रीमंथुडु, ओक्कडू सहित कई फिल्मों के लिए जाना जाता है.
Published at : 23 Jun 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
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