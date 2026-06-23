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Priyanka Chopra Vs Mahesh Babu: महेश बाबू से बहुत ज्यादा अमीर हैं प्रियंका चोपड़ा, हैरान कर देगी 'वाराणसी' के स्टार्स की नेटवर्थ
Priyanka Chopra Vs Mahesh Babu: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा साल 2027 में फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि इस मेगा बजट फिल्म के दोनों स्टार्स आखिर कितने अमीर हैं?
'बाहुबली' और 'आरआरआर' जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके एसएस राजामौली लंबे वक्त से 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म अपने ऐलान के साथ से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है. चर्चा हो भी क्यों ना आखिर इसमें दो बड़े स्टार्स जो हैं. फीमेल लीड में 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा हैं, तो वहीं मेल लीड में हैं टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू. आज हम आपको महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 03:25 PM (IST)
Tags :Mahesh Babu Priyanka Chopra
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