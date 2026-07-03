वेब सीरीज 'सुपर सुब्बू' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मिथिला की एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है. इसमें संदीप किशन और मुरली शर्मा भी लीड रोल में हैं. इस सीरीज के डायरेक्टर मल्लिक राम है.