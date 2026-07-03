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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमावेस्टर्न हो या इंडियन, हर लुक में कहर ढाती हैं मिथिला पालकर, सेक्स एजुकेशन पर बनी Super Subbu सीरीज में की है दमदार एक्टिंग

वेस्टर्न हो या इंडियन, हर लुक में कहर ढाती हैं मिथिला पालकर, सेक्स एजुकेशन पर बनी Super Subbu सीरीज में की है दमदार एक्टिंग

Mithila Palkar Photos: मिथिला पालकर हर लुक में कहर ढाती हैं. फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं. चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न लुक, मिथिला का हर अंदाज देखने लायक होता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Mithila Palkar Photos: मिथिला पालकर हर लुक में कहर ढाती हैं. फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं. चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न लुक, मिथिला का हर अंदाज देखने लायक होता है.

एक्ट्रेस मिथिला पालकर इन दिनों वेब सीरीज 'सुपर सुब्बू' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसकी स्टोरी सेक्स एजुकेशन पर आधारित है. इस सीरीज में मिथिला ने स्वाति का किरदार निभाया है. उनकी दमदार एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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मिथिला पालकर की वेब सीरीज 'सुपर सुब्बू' फाइनली 2 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. ये सीरीज तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में अवेलेबल है.
मिथिला पालकर की वेब सीरीज 'सुपर सुब्बू' फाइनली 2 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. ये सीरीज तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में अवेलेबल है.
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वेब सीरीज 'सुपर सुब्बू' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मिथिला की एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है. इसमें संदीप किशन और मुरली शर्मा भी लीड रोल में हैं. इस सीरीज के डायरेक्टर मल्लिक राम है.
वेब सीरीज 'सुपर सुब्बू' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मिथिला की एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है. इसमें संदीप किशन और मुरली शर्मा भी लीड रोल में हैं. इस सीरीज के डायरेक्टर मल्लिक राम है.
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मिथिला पालकर फिल्मों और सीरीज के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं. उनका हर लुक फैंस को खूब पसंद आता है.
मिथिला पालकर फिल्मों और सीरीज के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं. उनका हर लुक फैंस को खूब पसंद आता है.
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चाहे ट,ट्रेडिशनल साड़ी-सूट हो या फिर वेस्टर्न आउटफि मिथिला पालकर हर लुक में कहर ढाती हैं. वो हर स्टाइल को बेहद ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं.
चाहे ट,ट्रेडिशनल साड़ी-सूट हो या फिर वेस्टर्न आउटफि मिथिला पालकर हर लुक में कहर ढाती हैं. वो हर स्टाइल को बेहद ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं.
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मिथिला का मेकअप हमेशा सटल और नैचुरल होता है, जो उनकी फीचर्स को और ज्यादा निखार देता है. स्मोकी आईज, सॉफ्ट लिप्स और हल्का ग्लोइंग मेकअप उनके लुक को और भी परफेक्ट बना देता है.
मिथिला का मेकअप हमेशा सटल और नैचुरल होता है, जो उनकी फीचर्स को और ज्यादा निखार देता है. स्मोकी आईज, सॉफ्ट लिप्स और हल्का ग्लोइंग मेकअप उनके लुक को और भी परफेक्ट बना देता है.
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मिथिला पालकर की ग्लोइंग स्किन, नेचुरल ब्यूटी और प्यारी मुस्कान उनके हर लुक को खास बना देती है. यही वजह है कि उनकी तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर छा जाती हैं.
मिथिला पालकर की ग्लोइंग स्किन, नेचुरल ब्यूटी और प्यारी मुस्कान उनके हर लुक को खास बना देती है. यही वजह है कि उनकी तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर छा जाती हैं.
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मिथिला पालकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर करती हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं और उनकी तस्वीरों पर खूब कमेंट्स और लाइक्स बरसाते हैं.
मिथिला पालकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर करती हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं और उनकी तस्वीरों पर खूब कमेंट्स और लाइक्स बरसाते हैं.
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मिथिला पालकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 3.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जो उनके लुक का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
मिथिला पालकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 3.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जो उनके लुक का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
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मिथिला अक्सर अपने फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर करती हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं और उनकी तस्वीरों पर खूब कमेंट्स और लाइक्स बरसाते हैं.
मिथिला अक्सर अपने फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर करती हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं और उनकी तस्वीरों पर खूब कमेंट्स और लाइक्स बरसाते हैं.
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मिथिला पालकर की सादगी और चार्म उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता है. उनका फैशन सेंस भी काफी अलग है. वो नए ट्रेंड्स को फॉलो करने के साथ अपने यूनिक स्टाइल से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं.
मिथिला पालकर की सादगी और चार्म उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता है. उनका फैशन सेंस भी काफी अलग है. वो नए ट्रेंड्स को फॉलो करने के साथ अपने यूनिक स्टाइल से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं.
Published at : 03 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Mithila Palkar Super Subbu

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