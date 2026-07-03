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वेस्टर्न हो या इंडियन, हर लुक में कहर ढाती हैं मिथिला पालकर, सेक्स एजुकेशन पर बनी Super Subbu सीरीज में की है दमदार एक्टिंग
Mithila Palkar Photos: मिथिला पालकर हर लुक में कहर ढाती हैं. फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं. चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न लुक, मिथिला का हर अंदाज देखने लायक होता है.
एक्ट्रेस मिथिला पालकर इन दिनों वेब सीरीज 'सुपर सुब्बू' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसकी स्टोरी सेक्स एजुकेशन पर आधारित है. इस सीरीज में मिथिला ने स्वाति का किरदार निभाया है. उनकी दमदार एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Tags :Mithila Palkar Super Subbu
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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