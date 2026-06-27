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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'मां इंति बंगारम' की सक्सेस के बीच पति संग स्पॉट हुईं समांथा रुथ प्रभु, बेबी बंप ने खींचा ध्यान, फोटोज वायरल

'मां इंति बंगारम' की सक्सेस के बीच पति संग स्पॉट हुईं समांथा रुथ प्रभु, बेबी बंप ने खींचा ध्यान, फोटोज वायरल

समांथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच एक्ट्रेस हाल ही में पति राज निदिमोरू के साथ स्पॉट हुईं, जहां उनका बेबी बंप सभी का ध्यान खींच ले गया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 27 Jun 2026 05:27 PM (IST)
समांथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच एक्ट्रेस हाल ही में पति राज निदिमोरू के साथ स्पॉट हुईं, जहां उनका बेबी बंप सभी का ध्यान खींच ले गया.

समांथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फिल्म 'मां इंति बंगारम' की शानदार सफलता का आनंद ले रही हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच एक्ट्रेस को हाल ही में पति राज निदिमोरू के साथ स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस का बेबी बंप सभी का ध्यान खींच ले गया. आइए देखते हैं फोटोज.

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समांथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है. 19 जून को रिलीज हुई इस फिल्म पहले दिन 5.35 करोड़ की शानदार कमाई की थी.
समांथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है. 19 जून को रिलीज हुई इस फिल्म पहले दिन 5.35 करोड़ की शानदार कमाई की थी.
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सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मां इंति बंगारम ने रिलीज के 8वें दिन 4.40 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 8 दिनों की कुल कमाई अब 40.50 करोड़ रुपये हो गई है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मां इंति बंगारम ने रिलीज के 8वें दिन 4.40 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 8 दिनों की कुल कमाई अब 40.50 करोड़ रुपये हो गई है.
Published at : 27 Jun 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Maa Inti Bangaaram

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