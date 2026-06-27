'मां इंति बंगारम' की सक्सेस के बीच पति संग स्पॉट हुईं समांथा रुथ प्रभु, बेबी बंप ने खींचा ध्यान, फोटोज वायरल

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मां इंति बंगारम ने रिलीज के 8वें दिन 4.40 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 8 दिनों की कुल कमाई अब 40.50 करोड़ रुपये हो गई है.