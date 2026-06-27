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'मां इंति बंगारम' की सक्सेस के बीच पति संग स्पॉट हुईं समांथा रुथ प्रभु, बेबी बंप ने खींचा ध्यान, फोटोज वायरल
समांथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच एक्ट्रेस हाल ही में पति राज निदिमोरू के साथ स्पॉट हुईं, जहां उनका बेबी बंप सभी का ध्यान खींच ले गया.
समांथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फिल्म 'मां इंति बंगारम' की शानदार सफलता का आनंद ले रही हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच एक्ट्रेस को हाल ही में पति राज निदिमोरू के साथ स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस का बेबी बंप सभी का ध्यान खींच ले गया. आइए देखते हैं फोटोज.
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Published at : 27 Jun 2026 05:26 PM (IST)
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