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प्रेग्नेंसी के बीच पति राज निदिमोरू संग थाईलैंड में छुट्टियां मना रहीं सामंथा रुथ प्रभु, शेयर की बेबीमून की फोटोज
Samantha Ruth Prabhu Babymoon Photos: सामंथा रूथ प्रभु अपने पति राज निदिमोरू के साथ बेबीमून की तस्वीरें शेयर की. फोटोज में एक्ट्रेस अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो इन दिनों अपने पति राज निदिमोरू संग थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने अपने बेबीमून की कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
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Published at : 15 Jul 2026 04:21 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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