प्रेग्नेंसी के बीच पति राज निदिमोरू संग थाईलैंड में छुट्टियां मना रहीं सामंथा रुथ प्रभु, शेयर की बेबीमून की फोटोज

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कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।

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सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।

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सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।

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स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।

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हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।