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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाप्रेग्नेंसी के बीच पति राज निदिमोरू संग थाईलैंड में छुट्टियां मना रहीं सामंथा रुथ प्रभु, शेयर की बेबीमून की फोटोज

प्रेग्नेंसी के बीच पति राज निदिमोरू संग थाईलैंड में छुट्टियां मना रहीं सामंथा रुथ प्रभु, शेयर की बेबीमून की फोटोज

Samantha Ruth Prabhu Babymoon Photos: सामंथा रूथ प्रभु अपने पति राज निदिमोरू के साथ बेबीमून की तस्वीरें शेयर की. फोटोज में एक्ट्रेस अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Jul 2026 04:21 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Babymoon Photos: सामंथा रूथ प्रभु अपने पति राज निदिमोरू के साथ बेबीमून की तस्वीरें शेयर की. फोटोज में एक्ट्रेस अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो इन दिनों अपने पति राज निदिमोरू संग थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने अपने बेबीमून की कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

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सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रही है. वो जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं.
सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रही है. वो जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं.
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प्रेग्नेंसी के बीच सामंथा रुथ प्रभु अपने पति और फिल्ममेकर राज निदिमोरू संग थाईलैंड में छुट्टियां मना रहीं.
प्रेग्नेंसी के बीच सामंथा रुथ प्रभु अपने पति और फिल्ममेकर राज निदिमोरू संग थाईलैंड में छुट्टियां मना रहीं.
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सामंथा रुथ प्रभु ने अपने बेबीमून की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. जो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं.
सामंथा रुथ प्रभु ने अपने बेबीमून की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. जो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं.
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वेकेशन पर सामंथा रुथ प्रभु का काफी स्टाइलिश लुक भी देखने को मिला. इस फोटो में पोल्का डॉट ड्रेस पहने वो पूल किनारे पोज दे रही हैं.
वेकेशन पर सामंथा रुथ प्रभु का काफी स्टाइलिश लुक भी देखने को मिला. इस फोटो में पोल्का डॉट ड्रेस पहने वो पूल किनारे पोज दे रही हैं.
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एक फोटो में सामंथा ऑल व्हाइट कॉर्ड सेट पहने बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है.
एक फोटो में सामंथा ऑल व्हाइट कॉर्ड सेट पहने बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है.
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एक फोटो में सामंथा अपने पति राज निदिमोरू संग क्यूट पोज देती हुई दिख रही हैं.
एक फोटो में सामंथा अपने पति राज निदिमोरू संग क्यूट पोज देती हुई दिख रही हैं.
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सामंथा प्रेग्नेंसी में भी वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. फैंस उनका ये अंदाज देख उनकी तारीफ कर रहे है.
सामंथा प्रेग्नेंसी में भी वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. फैंस उनका ये अंदाज देख उनकी तारीफ कर रहे है.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो सामंथा हाल ही में फिल्म 'मां इंटी बंगाराम' में नजर आई थीं. ये फिल्म 17 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
वर्क फ्रंट की बात करें तो सामंथा हाल ही में फिल्म 'मां इंटी बंगाराम' में नजर आई थीं. ये फिल्म 17 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
Published at : 15 Jul 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru

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