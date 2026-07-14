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श्रुति हासन ने खरीदा नया आशियाना, गृह प्रवेश पूजा की खूबसूरत झलक आई सामने
Shruti Haasan New Home: श्रुति हासन ने हाल ही में एक नया घर खरीदा है. उनके इस नए आशियाने की फोटोज खूब वायरल हो रही है. उन्होंने अपने दोस्तों संग गृह प्रवेश की पूजा की.
एक्ट्रेस श्रुति हासन नए घर में शिफ्ट हो गई हैं. उन्होंने अपने होमटाउन चेन्नई में नया घर खरीदा है. सोशल मीडिया पर उनके नए आशियाने की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो पूजा करती दिख रही हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:36 AM (IST)
Tags :Shruti Haasan
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