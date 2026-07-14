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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाश्रुति हासन ने खरीदा नया आशियाना, गृह प्रवेश पूजा की खूबसूरत झलक आई सामने

श्रुति हासन ने खरीदा नया आशियाना, गृह प्रवेश पूजा की खूबसूरत झलक आई सामने

Shruti Haasan New Home: श्रुति हासन ने हाल ही में एक नया घर खरीदा है. उनके इस नए आशियाने की फोटोज खूब वायरल हो रही है. उन्होंने अपने दोस्तों संग गृह प्रवेश की पूजा की.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Jul 2026 10:36 AM (IST)
Shruti Haasan New Home: श्रुति हासन ने हाल ही में एक नया घर खरीदा है. उनके इस नए आशियाने की फोटोज खूब वायरल हो रही है. उन्होंने अपने दोस्तों संग गृह प्रवेश की पूजा की.

एक्ट्रेस श्रुति हासन नए घर में शिफ्ट हो गई हैं. उन्होंने अपने होमटाउन चेन्नई में नया घर खरीदा है. सोशल मीडिया पर उनके नए आशियाने की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो पूजा करती दिख रही हैं.

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श्रुति हासन अब नए घर की मालकिन बन गई हैं. उन्होंन चेन्नई में अपना नया घर खरीदा है.
श्रुति हासन अब नए घर की मालकिन बन गई हैं. उन्होंन चेन्नई में अपना नया घर खरीदा है.
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श्रुति हासन के इस नए घर की फोटोड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
श्रुति हासन के इस नए घर की फोटोड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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फोटोज में देखा जा सकता है वो फर्श पर बैठकर विधि-विधान से गृह प्रवेश पूजा करती नजर आ रही हैं.
फोटोज में देखा जा सकता है वो फर्श पर बैठकर विधि-विधान से गृह प्रवेश पूजा करती नजर आ रही हैं.
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पर्पल कलर के सूट में श्रुति हासन काफी खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने दोस्तो के साथ बैठकर पूजा की.
पर्पल कलर के सूट में श्रुति हासन काफी खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने दोस्तो के साथ बैठकर पूजा की.
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श्रुति हासन ने अपने दोस्तो के साथ सेल्फी भी शेयर की है.
श्रुति हासन ने अपने दोस्तो के साथ सेल्फी भी शेयर की है.
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इन फोटोज में एक्ट्रेस के पिता कमल हासन और मां सारिका मौके नहीं नजर आएं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस के पिता कमल हासन और मां सारिका मौके नहीं नजर आएं.
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तस्वीरों में पूजा के लिए रखी गई मिठाइयां और उनके नए घर की चाबियां भी दिखाई दे रही हैं.
तस्वीरों में पूजा के लिए रखी गई मिठाइयां और उनके नए घर की चाबियां भी दिखाई दे रही हैं.
Published at : 14 Jul 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Shruti Haasan

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