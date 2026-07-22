बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई 'मैं वापस आऊंगा', प्रोड्यूसर ने खुद किया खुलासा

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बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई 'मैं वापस आऊंगा', छठे हफ्ते में पहुंची फिल्म, प्रोड्यूसर ने खुद किया खुलासा

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर ली है. ये फिल्म अपने छठे हफ्ते में हिट साबित हो चुकी है. ये खुलासा फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित चौधरी ने किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Jul 2026 01:39 PM (IST)
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हाल ही में पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चा में रहे थे. जबकि इससे पहले उन्होंने सुर्खियां फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से बटोरी थीं. ये फिल्म जून में तीन अन्य फिल्मों के साथ रिलीज हुई थीं और इसके चलते इसकी कमाई धीमी रही थी. हालांकि अब ये फिल्म सफलता की सीधी चढ़ चुकी है. फिल्म के प्रोड्यसूर ने इसे कमर्शियल हिट घोषित किया है.

हिट साबित हुई 'मैं वापस आऊंगा'

दिलजीत दोसांझ की फिल्म मैं वापस आऊंगा अपनी रिलीज के छठे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और धीरे-धीरे कमाई करती जा रही है. फिल्म को शुरू से ही अच्छे रिव्यू मिले थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स के मामले में फिल्म पिछतड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी. लेकिन, इसने सफलता का पहला पड़ाव पार कर लिया है.

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हाल ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित चौधरी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में फिल्म पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने फिल्म को कमर्शियली हिट बताते हुए कहा, 'इसकी सफलता दर्शकों के प्यार का नतीजा है. लोग इस पर अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं और ये 50 से ज्यादा दिनों तक थिएटर में बने रहने की ओर बढ़ रही है.' उन्होंने ये भी बताया कि थिएट्रिकल और नॉन-थिएट्रिकल कमाई के आधार पर फिल्म हिट हो चुकी है. इसने अपना बजट वसूल कर लिया है.

फिल्म के बारे में

मैं वापस आऊंगा का डायरेक्शन इम्तियाज अली ने किया है. इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में दिलजीत के साथ नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना जैसे कलाकार भी नजर आए. 12 जून 2026 को रिलीज हुई ये फिल्म सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक़ अब तक 40 दिनों में इंडियामें टोटल 64.27 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

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दिलजीत दोसांझ का वर्कफ्रंट

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' तीन साल से सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई थी. जसवंत सिंह खालड़ा की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 127 कट्स लगाने के लिए कहा था और इसे पास नहीं किया था. हालांकि इसे 3 जुलाई को अचानक से जी5 पर रिलीज कर दिया गया था, लेकिन फिल्म 48 घंटों के भीतर ही ओटीटी से हटा ली गई थी. इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 01:39 PM (IST)
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