इसके अलावा नम्रता ने सितारा की फोटो पोस्ट की और लिखा, 'मेरी प्यारी बेटी, हमारी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए थैंक यू. तुम्हें बड़ा होते हुए देखना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. हैप्पी बर्थडे और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.'