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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'हमेशा मेरी स्टार रहोगी', 14 साल की हुईं महेश बाबू-नम्रता की बेटी सितारा, एक्टर ने तस्वीर शेयर कर लुटाया प्यार

'हमेशा मेरी स्टार रहोगी', 14 साल की हुईं महेश बाबू-नम्रता की बेटी सितारा, एक्टर ने तस्वीर शेयर कर लुटाया प्यार

Mahesh Babu Daughter Birthday: सुपरस्टार महेश बाबू की बेटी सितारा घट्टामनेनी अपना 14वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच महेश और उनकी पत्नी नम्रता ने अपनी बेटी पर प्यार बरसाया और पोस्ट शेयर की.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Mahesh Babu Daughter Birthday: सुपरस्टार महेश बाबू की बेटी सितारा घट्टामनेनी अपना 14वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच महेश और उनकी पत्नी नम्रता ने अपनी बेटी पर प्यार बरसाया और पोस्ट शेयर की.

साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू हमेशा अपनी फिल्मों और अभिनय से सुर्खियां बटोरते रहते हैं. वहीं उनके आने वाले प्रोजेक्ट 'वाराणसी' का फैंस का बेसब्री से इंतजार हैं, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा संग दिखाई देंगे. इसी बीच उनकी बेटी सितारा घट्टामनेनी आज 14 साल की हो गई हैं. हाल ही में महेश और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर सितारा पर प्यार बरसाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं.

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महेश बाबू ने एक रेस्टोरेंट से सितारा से साथ फोटो शेयर की, जिसमें वो सितारा को प्यार करते दिखे. सितारा की मुस्कुराहट इस तस्वीर को सबसे खास बना रही हैं.
महेश बाबू ने एक रेस्टोरेंट से सितारा से साथ फोटो शेयर की, जिसमें वो सितारा को प्यार करते दिखे. सितारा की मुस्कुराहट इस तस्वीर को सबसे खास बना रही हैं.
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उन्होंने लिखा, 'तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, हमेशा मेरी छोटी स्टार रहोगी. हैप्पी 14वां बर्थडे सितारा. आने वाला साल तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आए और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा.'
उन्होंने लिखा, 'तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, हमेशा मेरी छोटी स्टार रहोगी. हैप्पी 14वां बर्थडे सितारा. आने वाला साल तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आए और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा.'
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इसके अलावा नम्रता ने सितारा की फोटो पोस्ट की और लिखा, 'मेरी प्यारी बेटी, हमारी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए थैंक यू. तुम्हें बड़ा होते हुए देखना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. हैप्पी बर्थडे और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.'
इसके अलावा नम्रता ने सितारा की फोटो पोस्ट की और लिखा, 'मेरी प्यारी बेटी, हमारी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए थैंक यू. तुम्हें बड़ा होते हुए देखना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. हैप्पी बर्थडे और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.'
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फोटो में सितारा एक बागीचे में खड़ी है और उन्होंने ब्लू और व्हाइट कलर का आउटफिट पहना हैं. हरे-भरे बागीचे और सूरज की रोशनी के बीच सितारा बेहद प्यारी लग रही हैं.
फोटो में सितारा एक बागीचे में खड़ी है और उन्होंने ब्लू और व्हाइट कलर का आउटफिट पहना हैं. हरे-भरे बागीचे और सूरज की रोशनी के बीच सितारा बेहद प्यारी लग रही हैं.
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बता दें कि 2005 में महेश बाबू और नम्रता ने शादी की थी, जिसके एक साल बाद उनके बेटे गौतम कृष्णा का जन्म हुआ. वहीं 6 सालों बाद 2012 में सितारा ने इस दुनिया में कदम रखा.
बता दें कि 2005 में महेश बाबू और नम्रता ने शादी की थी, जिसके एक साल बाद उनके बेटे गौतम कृष्णा का जन्म हुआ. वहीं 6 सालों बाद 2012 में सितारा ने इस दुनिया में कदम रखा.
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सितारा अभी हैदराबाद के चिरेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं. साथ ही 'जॉय ऑफ ड्रामा' से एक्टिंग भी सीख रही हैं.
सितारा अभी हैदराबाद के चिरेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं. साथ ही 'जॉय ऑफ ड्रामा' से एक्टिंग भी सीख रही हैं.
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काम की बात करें, तो उन्होंने अपने पिता की फिल्म 'सर्कारु वारी पाटा' के गाने 'पेनी' में डांस किया था और 'फ्रोजेन 2' में बेबी एल्सा के किरदार के लिए अपनी आवाज दी थी.
काम की बात करें, तो उन्होंने अपने पिता की फिल्म 'सर्कारु वारी पाटा' के गाने 'पेनी' में डांस किया था और 'फ्रोजेन 2' में बेबी एल्सा के किरदार के लिए अपनी आवाज दी थी.
Published at : 20 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Namrata Shirodkar Sitara Ghattamaneni

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