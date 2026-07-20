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'हमेशा मेरी स्टार रहोगी', 14 साल की हुईं महेश बाबू-नम्रता की बेटी सितारा, एक्टर ने तस्वीर शेयर कर लुटाया प्यार
Mahesh Babu Daughter Birthday: सुपरस्टार महेश बाबू की बेटी सितारा घट्टामनेनी अपना 14वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच महेश और उनकी पत्नी नम्रता ने अपनी बेटी पर प्यार बरसाया और पोस्ट शेयर की.
साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू हमेशा अपनी फिल्मों और अभिनय से सुर्खियां बटोरते रहते हैं. वहीं उनके आने वाले प्रोजेक्ट 'वाराणसी' का फैंस का बेसब्री से इंतजार हैं, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा संग दिखाई देंगे. इसी बीच उनकी बेटी सितारा घट्टामनेनी आज 14 साल की हो गई हैं. हाल ही में महेश और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर सितारा पर प्यार बरसाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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