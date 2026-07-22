INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: पति विराट संग वृंदावन में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचीं अनुष्का शर्मा, एक-दूजे का हाथ थामे आए नजर, वीडियो वायरल

Video: पति विराट संग वृंदावन में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचीं अनुष्का शर्मा, एक-दूजे का हाथ थामे आए नजर, वीडियो वायरल

Virat Kohli-Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में वृंदावन स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे. इस कपल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 22 Jul 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दुनिया के सबसे मशहूर और चर्चित जोड़ियों में से एक हैं. दोनों को साथ देखना उनके फैंस के लिए हमेशा खुशी भरा पल होता है. अब एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख फैंस बेहद खुश हैं. दरअसल, अनुष्का हाल ही में अपने पति विराट के साथ वृंदावन स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचीं.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का वीडियो वायरल
अनुष्का और विराट का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वृंदावन स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचकर दोनों ने दर्शन किए. दर्शन के बाद कपल को नंगे पैर आश्रम से बाहर निकलते हुए देखा गया. इस दौरान दोनों बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आए. दोनों ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

कैसा है अनुष्का शर्मा का लुक? 
अनुष्का शर्मा के लुक की बात करें तो वीडियो में वो व्हाइट और ब्लू प्रिंट वाला सूट पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने सिर पर मैचिंग दुपट्टा ओढ़ रखा है और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है. वहीं, विराट ने ब्राउन शर्ट और क्रीम पायजामा पहना हुआ है. उन्होंने भी फेस मास्क भी लगाया है, जबकि माथे पर तिलक भी दिखाई दे रहा है. दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में दिखेगा स्पाइडर-मैन का दिखेगा अलग अवतार, टॉम हॉलैंड के बयान से फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

प्रेमानंद महाराज से ले चुके हैं गुरु दीक्षा
बता दें कि वैसे तो अनुष्का और विराट लंदन में रहते हैं, लेकिन वो अक्सर वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने जाते हैं. इस कपल ने उनसे गुरु दीक्षा भी ली है. इसके बाद से दोनों को अक्सर गले में तुलसी की कंठी माला पहने देखा गया. बता दें कि अनुष्का और विराट ने 11 दिसंबर, 2017 को इटली के टस्कनी में सात फेरे लिए थे. ये कपल बेटी वामिका और बेटे अकाय के पेरेंट्स हैं. 

ये भी पढ़ेंः सलमान खान के लिए घंटों इंतजार करती थीं काजल अग्रवाल? एक्ट्रेस बोलीं—'बॉलीवुड को साउथ से सीखनी चाहिए पंक्चुएलिटी'

और पढ़ें
Published at : 22 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Video: पति विराट संग वृंदावन में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचीं अनुष्का शर्मा, एक-दूजे का हाथ थामे आए नजर, वीडियो वायरल
वृंदावन में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वीडियो हुआ वायरल
बॉलीवुड
Jana Nayagan BO Day 1 Prediction: ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई 'मैं वापस आऊंगा', छठे हफ्ते में पहुंची फिल्म, प्रोड्यूसर ने खुद किया खुलासा
बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई 'मैं वापस आऊंगा', प्रोड्यूसर ने खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
'रामायण' को लेकर काजल अग्रवाल का बड़ा दावा, बोलीं- इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है
'रामायण' को लेकर काजल अग्रवाल का बड़ा दावा, बोलीं- इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है
Advertisement

वीडियोज

Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
बिहार
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
इंडिया
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
क्रिकेट
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
बॉलीवुड
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले- 'कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे...'
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
दिल्ली NCR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
Home Tips
Helmet Odor in Monsoon: बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
ENT LIVE
Parimala & CO में मिलेगा Drishyam जैसा सस्पेंस, साथ में भरपूर हंसी
Parimala & CO में मिलेगा Drishyam जैसा सस्पेंस, साथ में भरपूर हंसी
ENT LIVE
Hina Khan की Lock Upp 2 में एंट्री? Shilpa Shinde से होगा आमना-सामना!
Hina Khan की Lock Upp 2 में एंट्री? Shilpa Shinde से होगा आमना-सामना!
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Embed widget