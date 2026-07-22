बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दुनिया के सबसे मशहूर और चर्चित जोड़ियों में से एक हैं. दोनों को साथ देखना उनके फैंस के लिए हमेशा खुशी भरा पल होता है. अब एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख फैंस बेहद खुश हैं. दरअसल, अनुष्का हाल ही में अपने पति विराट के साथ वृंदावन स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचीं.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का वीडियो वायरल

अनुष्का और विराट का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वृंदावन स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचकर दोनों ने दर्शन किए. दर्शन के बाद कपल को नंगे पैर आश्रम से बाहर निकलते हुए देखा गया. इस दौरान दोनों बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आए. दोनों ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे.

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कैसा है अनुष्का शर्मा का लुक?

अनुष्का शर्मा के लुक की बात करें तो वीडियो में वो व्हाइट और ब्लू प्रिंट वाला सूट पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने सिर पर मैचिंग दुपट्टा ओढ़ रखा है और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है. वहीं, विराट ने ब्राउन शर्ट और क्रीम पायजामा पहना हुआ है. उन्होंने भी फेस मास्क भी लगाया है, जबकि माथे पर तिलक भी दिखाई दे रहा है. दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं.

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प्रेमानंद महाराज से ले चुके हैं गुरु दीक्षा

बता दें कि वैसे तो अनुष्का और विराट लंदन में रहते हैं, लेकिन वो अक्सर वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने जाते हैं. इस कपल ने उनसे गुरु दीक्षा भी ली है. इसके बाद से दोनों को अक्सर गले में तुलसी की कंठी माला पहने देखा गया. बता दें कि अनुष्का और विराट ने 11 दिसंबर, 2017 को इटली के टस्कनी में सात फेरे लिए थे. ये कपल बेटी वामिका और बेटे अकाय के पेरेंट्स हैं.

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