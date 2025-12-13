एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'सु फ्रॉम सो' तक, साउथ की इन फिल्मों ने की बंपर कमाई
Year Ender 2025: इस साल साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म किया. लो बजट मूवीज से लेकर बिग बजट फिल्मों का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर बना रहा. यहां देखिए पूरी लिस्ट.
साउथ की फिल्मों ने इस बार बॉलीवुड की मूवीज को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस पर इस बार साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों ने अपना डंका बजाया. यहां जानिए इस इंडस्ट्री की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट
