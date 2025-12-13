हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाYear Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'सु फ्रॉम सो' तक, साउथ की इन फिल्मों ने की बंपर कमाई

Year Ender 2025: इस साल साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म किया. लो बजट मूवीज से लेकर बिग बजट फिल्मों का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर बना रहा. यहां देखिए पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 09:03 PM (IST)
साउथ की फिल्मों ने इस बार बॉलीवुड की मूवीज को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस पर इस बार साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों ने अपना डंका बजाया. यहां जानिए इस इंडस्ट्री की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट

सबसे पहले नंबर पर ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का नाम शामिल है. थिएटर्स में इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया और लगभग 130 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 851.89 करोड़ की कमाई की.
रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कुली' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. फिल्म 14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड अपने खाते में 518 करोड़ रुपए जमा किए.
Published at : 13 Dec 2025 09:03 PM (IST)
Kantara Chapter 1 Su From So They Call Him OG Year Ender 2025

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

