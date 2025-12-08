उन्होंनें आगे लिखा, 'हम दुनिया भर के सभी फैंस और सिनेमा लवर्स से दिल से माफी मांगते हैं जो इतनी बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे थे. हम इस मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहने के लिए अपने प्यारे 'गॉड ऑफ मासेस' नंदमुरी बालकृष्ण गारु के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे. अखंडा-2 जब भी आएगी, निशाने पर लगेगी. बहुत जल्द एक नई तारीख के साथ आ रही है'.