Akhanda 2 New Release Date: 'अखंडा 2' की रिलीज को लेकर मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने मांगी माफी
Akhanda 2 New Release Date: फिल्म 'अखंडा 2' रिलीज होने से 24 घंटे पहले ही पोस्टपोन कर दी गई थी. वहीं अब पोस्टपोन होने के बाद मेकर्स ने फिल्म की रिलीज पर एक बड़ा अपडेट शेयर कर दिया है.
साउथ नंदमुरी बालकृष्ण की मोस्ट अवेटेड पीरियड ड्रामा 'अखंडा 2' रिलीज होने से 24 घंटे पहले ही पोस्टपोन कर दी गई थी. दरअसल कुछ लीगल कारणों में फंसे रहने की वजह से फिल्म रिलीज नहीं की जा सकी. वहीं अब इस फिल्म की रिलीज डेट पर नया अपडेट आया है.
Published at : 08 Dec 2025 10:38 AM (IST)
Tags :Akhanda 2
