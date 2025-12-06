एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक

1990 के दशक में चिरंजीवी भारत के सबसे महंगे एक्टर की लिस्ट में शुमार थे. वह एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये फीस लेने लगे थे. इसका खुलासा 'द वीक मैगजीन' में किया गया था. 13 सितंबर 1992 में छपी मैगजीन के एक अंक में बताया गया कि जहां अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करते थे. वहीं चिरंजीवी की फीस 1.25 करोड़ रुपये थी.