एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक

एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक

चीरंजीवी ने बॉलीवुड की 3 फिल्में करने के बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली थी. यही दूरी उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई. आगे चलकर उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि वह मेगा सुपरस्टार बन बैठे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 06:26 PM (IST)
चीरंजीवी ने बॉलीवुड की 3 फिल्में करने के बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली थी. यही दूरी उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई. आगे चलकर उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि वह मेगा सुपरस्टार बन बैठे.

चीरंजीवी के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्में बॉलीवुड फिल्मों में बतौर फ्लॉप एक्टर के तौर पर देखा जाता था. उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया. शुरुआती दिनों में उन्हें फिल्मों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने कभी अपने सपनों का दामन नहीं छोड़ा.

आज चीरंजीवी की पहचान सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक सफल राजनेता और करोड़ों दर्शकों के दिलों के मेगास्टार के रूप में है. कभी बॉलीवुड में ‘फ्लॉप’ कहे जाने वाले चिरंजीवी आज साउथ सिनेमा के सबसे महंगे और सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते हैं.
आज चीरंजीवी की पहचान सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक सफल राजनेता और करोड़ों दर्शकों के दिलों के मेगास्टार के रूप में है. कभी बॉलीवुड में ‘फ्लॉप’ कहे जाने वाले चिरंजीवी आज साउथ सिनेमा के सबसे महंगे और सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते हैं.
चिरंजीवी ने बतौर एक्टर, डांसर और प्रोड्यूसर अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 90 के दशक में उन्होंने लगातार 14 हिट फिल्म कर हलचल मचा दिया था.
चिरंजीवी ने बतौर एक्टर, डांसर और प्रोड्यूसर अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 90 के दशक में उन्होंने लगातार 14 हिट फिल्म कर हलचल मचा दिया था.
चिरंजीवी की शानदार एक्टिंग और पॉपुलैरिटी के लिए उन्हें 10 फिल्मफेयर अवॉर्ड और चार नंदी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. साल 2022 में हुए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान मिला.
चिरंजीवी की शानदार एक्टिंग और पॉपुलैरिटी के लिए उन्हें 10 फिल्मफेयर अवॉर्ड और चार नंदी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. साल 2022 में हुए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान मिला.
चिरंजीवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 के दशक में की थी. साल 1980 और 1990 का दशक उनके करियर का स्वर्णिम काल साबित हुआ. इन दशकों में उन्होंने ऐसा सुपरस्टारडम हासिल किया, जिसने उन्हें सिनेमा की दुनिया में सबसे महंगे और सम्मानित एक्टर्स के नामों की लिस्ट में खड़ा कर दिया था.
चिरंजीवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 के दशक में की थी. साल 1980 और 1990 का दशक उनके करियर का स्वर्णिम काल साबित हुआ. इन दशकों में उन्होंने ऐसा सुपरस्टारडम हासिल किया, जिसने उन्हें सिनेमा की दुनिया में सबसे महंगे और सम्मानित एक्टर्स के नामों की लिस्ट में खड़ा कर दिया था.
1990 के दशक में चिरंजीवी भारत के सबसे महंगे एक्टर की लिस्ट में शुमार थे. वह एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये फीस लेने लगे थे. इसका खुलासा 'द वीक मैगजीन' में किया गया था. 13 सितंबर 1992 में छपी मैगजीन के एक अंक में बताया गया कि जहां अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करते थे. वहीं चिरंजीवी की फीस 1.25 करोड़ रुपये थी.
1990 के दशक में चिरंजीवी भारत के सबसे महंगे एक्टर की लिस्ट में शुमार थे. वह एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये फीस लेने लगे थे. इसका खुलासा 'द वीक मैगजीन' में किया गया था. 13 सितंबर 1992 में छपी मैगजीन के एक अंक में बताया गया कि जहां अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करते थे. वहीं चिरंजीवी की फीस 1.25 करोड़ रुपये थी.
फिल्मफेयर, द वीक और इंडिया टुडे जैसी एंटरटेनमेंट मैगजीन्स ने उन्हें 'बिगर दैन बच्चन' टाइटल दिया. इसके साथ ही 'द न्यू मनी मशीन' का टाइटल भी मिला था.
फिल्मफेयर, द वीक और इंडिया टुडे जैसी एंटरटेनमेंट मैगजीन्स ने उन्हें 'बिगर दैन बच्चन' टाइटल दिया. इसके साथ ही 'द न्यू मनी मशीन' का टाइटल भी मिला था.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीरंजीवी ने केवल 150 फिल्मों में काम कर करोड़ों की संपत्ति बना ली है.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीरंजीवी ने केवल 150 फिल्मों में काम कर करोड़ों की संपत्ति बना ली है.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीरंजीवी ने केवल 150 फिल्मों में काम कर करोड़ों की संपत्ति बना ली है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार चीरंजीवी की टोटल नेटवर्थ 1650 करोड़ रुपये है. चिरंजीवी ने शानदार एक्टिंग करियर, स्मार्ट बिज़नेस वेंचर्स, एंडोर्समेंट्स और अन्य निवेशों के ज़रिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीरंजीवी ने केवल 150 फिल्मों में काम कर करोड़ों की संपत्ति बना ली है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार चीरंजीवी की टोटल नेटवर्थ 1650 करोड़ रुपये है. चिरंजीवी ने शानदार एक्टिंग करियर, स्मार्ट बिज़नेस वेंचर्स, एंडोर्समेंट्स और अन्य निवेशों के ज़रिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है.
Published at : 06 Dec 2025 06:26 PM (IST)
Embed widget