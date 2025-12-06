एक्सप्लोरर
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
चीरंजीवी ने बॉलीवुड की 3 फिल्में करने के बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली थी. यही दूरी उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई. आगे चलकर उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि वह मेगा सुपरस्टार बन बैठे.
चीरंजीवी के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्में बॉलीवुड फिल्मों में बतौर फ्लॉप एक्टर के तौर पर देखा जाता था. उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया. शुरुआती दिनों में उन्हें फिल्मों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने कभी अपने सपनों का दामन नहीं छोड़ा.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 06 Dec 2025 06:26 PM (IST)
साउथ सिनेमा
8 Photos
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
साउथ सिनेमा
7 Photos
करोड़ों में कमाई करने वाले साउथ सिनेमा के ये 6 सुपरस्टार, जानें किसकी नेटवर्थ सबसे टॉप पर है
साउथ सिनेमा
8 Photos
पूरे दिसंबर गुलजार रहेंगे सिनेमाघर... 'धुरंधर', 'इक्कीस' सहित रिलीज होंगी ये फिल्में
साउथ सिनेमा
7 Photos
लाल साड़ी और बालों में गजरा में लगा दुल्हन बनीं सामंथा प्रभु, देखें वेडिंग फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जब अमेरिका रूसी तेल कंपनियों पर बैन....', पुतिन और PM मोदी की मीटिंग पर US मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
'सम्राट' के बुलडोजर एक्शन से जीतन राम मांझी 'खुश' नहीं, बोले- 'सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है…'
क्रिकेट
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
साउथ सिनेमा
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
Advertisement
साउथ सिनेमा
8 Photos
एक साल में दी थी 14 हिट, लेते थे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस, आज हैं 1650 करोड़ के मालिक
एबीपी लाइव
Opinion